ETV Bharat / state

यूपी में दीपावली पर रोडवेज ने किया खास इंतजाम; 1033 बसों का होगा संचालन, जानिये कितना मिलेगा बोनस?

दीपावली पर रोडवेज ने किया खास इंतजाम ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर परिक्षेत्र में इस बार परिवहन निगम दीपावली एवं छठ में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है. यात्रियों को उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने 1033 बसों की व्यवस्था की है, जो विभिन्न रूटों पर चलेंगी. सुगम संचालन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश को आगामी 18 नवंबर तक निरस्त कर दिए गया है. हालांकि आकस्मिक अवकाश परिस्थिति के हिसाब से मिलता रहेगा. परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को दीपावली का बोनस भी देने का ऐलान किया है. जो कर्मचारी लगातार 12 दिन अनवरत ड्यूटी पर तैनात रहेगा उसे 4800 का बोनस मिलेगा.







दीपावली पर रोडवेज ने किया खास इंतजाम (Video credit: ETV Bharat) क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार के मुताबिक, इस बार रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लंबी दूरी की बसों का खास इंतजाम किया है. दिल्ली से गोरखपुर आने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए 100 बसें लगाई गईं हैं, जिसमें जनरथ, वोल्वो और साधारण बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी. वहीं, लखनऊ-कानपुर-गोरखपुर के लिए 200 बसों का इंतजाम किया गया है.