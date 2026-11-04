यूपी में दीपावली पर रोडवेज ने किया खास इंतजाम; 1033 बसों का होगा संचालन, जानिये कितना मिलेगा बोनस?
क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार के मुताबिक, इस बार बसों का खास इंतजाम किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:57 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर परिक्षेत्र में इस बार परिवहन निगम दीपावली एवं छठ में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है. यात्रियों को उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने 1033 बसों की व्यवस्था की है, जो विभिन्न रूटों पर चलेंगी. सुगम संचालन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश को आगामी 18 नवंबर तक निरस्त कर दिए गया है. हालांकि आकस्मिक अवकाश परिस्थिति के हिसाब से मिलता रहेगा. परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को दीपावली का बोनस भी देने का ऐलान किया है. जो कर्मचारी लगातार 12 दिन अनवरत ड्यूटी पर तैनात रहेगा उसे 4800 का बोनस मिलेगा.
क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार के मुताबिक, इस बार रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लंबी दूरी की बसों का खास इंतजाम किया है. दिल्ली से गोरखपुर आने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए 100 बसें लगाई गईं हैं, जिसमें जनरथ, वोल्वो और साधारण बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी. वहीं, लखनऊ-कानपुर-गोरखपुर के लिए 200 बसों का इंतजाम किया गया है.
प्रयागराज-गोरखपुर के लिए 50 बसें, वाराणसी और गोरखपुर के लिए भी 50 बसें संचालित की जाएंगी. गोरखपुर परिक्षेत्र में लोकल रूट पर करीब 600 बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें महाराजगंज, ठूठीबारी, कुशीनगर, देवरिया, तमकुही, सोनौली, सिद्धार्थनगर, सलेमपुर समेत दर्जनों रूटों पर बसें संचालित होंगी, यह बसें से सुबह 6:00 बजे से रात 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी. जरूरत के मुताबिक इनके फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर विशेष सावधानी बरती जाएगी और इंक्वायरी सिस्टम को 24 घंटे के लिए खुला रखा जाएगा, ताकि यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने रूट के बसों के बारे में जानकारी ले सकें. स्टेशन पर पानी और शौचालय की उपलब्धता के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जा रही है.
व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए कर्मचारी और अधिकारियों की एक ब्रीफिंग हो चुकी है और आने वाले कुछ घंटे में फिर एक बार सब साथ बैठकर बसों के संचालक पर चर्चा करेंगे. दीपावली और छठ पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं. सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम बस स्टेशन परिसर में किए जाएंगे.
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