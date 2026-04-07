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103 साल पुराने संकट मोचन संगीत समारोह की भव्य शुरुआत; पद्मश्री शिवमणि ने दी संगीतांजलि

103 साल पुराने संकट मोचन संगीत समारोह की भव्य शुरुआत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पर प्रसिद्ध ड्रम वादक पद्मश्री शिवमणि ने अपने ड्रम का अनुपम प्रस्तुतीकरण किया. कार्यक्रम का आरंभ शिवमणि द्वारा मां गंगा की विधिपूर्वक पूजन से हुआ. पूजा के बाद गंगा आरती के समय शिवमणि ने अपने ड्रम का वादन प्रारंभ किया. शिवमणि के सुर और ताल ने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया. वादन के साथ आरती का वातावरण और भी अधिक दिव्य तथा आलोकमय हो उठा. वहीं, सोमवार से काशी में सुप्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह की भी शुरुआत हो गई. संपूर्ण आरती क्षेत्र 'हर हर महादेव' के उद्घोष से गुंजायमान रहा. श्रद्धालुओं ने इस अद्वितीय भक्ति और संगीत के संगम का हृदय से अनुभव किया. यह अवसर काशी की आध्यात्मिक परंपरा और भारतीय संगीत कला के सुंदर मिलन का साक्षी बना. संकट मोचन संगीत समारोह की भव्य शुरुआत. (Video Credit: ETV Bharat) वाराणसी में प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह के 103 वें संस्करण की शुरुआत भी हो गई. पहले दिन पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने गीतों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की. इस बार संगीत समारोह में नए कलाकारों को मौका दिया गया है.