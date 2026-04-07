103 साल पुराने संकट मोचन संगीत समारोह की भव्य शुरुआत; पद्मश्री शिवमणि ने दी संगीतांजलि
संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन संगीत की धड़कन है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 8:44 AM IST
वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पर प्रसिद्ध ड्रम वादक पद्मश्री शिवमणि ने अपने ड्रम का अनुपम प्रस्तुतीकरण किया. कार्यक्रम का आरंभ शिवमणि द्वारा मां गंगा की विधिपूर्वक पूजन से हुआ. पूजा के बाद गंगा आरती के समय शिवमणि ने अपने ड्रम का वादन प्रारंभ किया.
शिवमणि के सुर और ताल ने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया. वादन के साथ आरती का वातावरण और भी अधिक दिव्य तथा आलोकमय हो उठा. वहीं, सोमवार से काशी में सुप्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह की भी शुरुआत हो गई.
संपूर्ण आरती क्षेत्र 'हर हर महादेव' के उद्घोष से गुंजायमान रहा. श्रद्धालुओं ने इस अद्वितीय भक्ति और संगीत के संगम का हृदय से अनुभव किया. यह अवसर काशी की आध्यात्मिक परंपरा और भारतीय संगीत कला के सुंदर मिलन का साक्षी बना.
वाराणसी में प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह के 103 वें संस्करण की शुरुआत भी हो गई. पहले दिन पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने गीतों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की. इस बार संगीत समारोह में नए कलाकारों को मौका दिया गया है.
संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन संगीत की धड़कन है. 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होने वाले संगीत समारोह में प्रस्तुतियां शाम 7:30 से शुरू होती हैं और पूरी रात चलती हैं.
इस आयोजन का समापन पद्मभूषण पं. साजन मिश्र की स्वरांजलि से होगा. इस मौके पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी की लिखी किताब चंदन किवाड़ का भी विमोचन किया गया.
संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा के छोटे भाई और वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विजयनाथ मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन अपने आप में अद्वितीय है. यहां हर वर्ष बहुत से कलाकार प्रस्तुतियां देते हैं.
यह आयोजन 100 वर्ष के ऊपर का समय पूरा कर चुका है. इस वर्ष संगीत साहित्य, कला का संगम भी देखने को मिल रहा है. 6 निशा तक लगातार होने वाले आयोजन में टोटल 45 प्रस्तुतियां होंगी.
इसमें 12 पद्म अवार्ड से नवाजे गए कलाकार 21 नए कलाकार और शेष 12 ऐसे कलाकार हैं, जो हर वर्ष बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाते हैं. करीब 150 कलाकारों में 12 मुस्लिम कलाकार भी हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाएंगे. 11 अप्रैल तक यह कार्यक्रम चलेगा.
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