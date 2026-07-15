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35 साल बाद कोर्ट के आदेश पर बजी डुगडुगी, 103 वर्षीय हबीबन खातून को मिली अपनी जमीन

पूर्वी चंपारण में 103 वर्षीय हबीबन खातून को 35 साल पुराने भूमि विवाद में अदालत के आदेश पर प्रशासन ने कब्जा दिलाया.

103 वर्षीय हबीबन खातून को मिली अपनी जमीन
103 वर्षीय हबीबन खातून को मिली अपनी जमीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 9:55 AM IST

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मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के मंगलापुर गांव में बुधवार को एक लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद का अंत हुआ. करीब 35 वर्षों तक न्यायालय में चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 103 वर्षीय हबीबन खातून को उनकी जमीन का विधिवत कब्जा दिलाया गया. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच दखल दहानी की कार्रवाई पूरी कराई.

35 साल कोर्ट में लड़ाई फिर मिली जमीन : प्राप्त जानकारी के अनुसार, हबीबन खातून और अन्य पक्षों के बीच करीब 1 कट्ठा 4 धुर भूमि को लेकर वर्ष 1994 से विवाद चल रहा था. मामला न्यायालय में विचाराधीन था. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने हबीबन खातून के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

सिविल कोर्ट में चल रहा था केस
सिविल कोर्ट में चल रहा था केस (ETV Bharat)

प्रशासन की मौजूदगी में कराई गई दखल दहानी : न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम गांव पहुंची. निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित भूमि पर दखल दहानी कराई गई और कब्जा हबीबन खातून को सौंप दिया गया. कार्रवाई के दौरान न्यायालय के आदेश की सार्वजनिक जानकारी देने के लिए गांव में डुगडुगी भी बजवाई गई.

भारी सुरक्षा व्यवस्था रही तैनात : भूमि विवाद को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे. मौके पर करीब 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. इसके अलावा मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के अधिकारी और कल्याणपुर थाना पुलिस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे. प्रशासन की निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

35 साल कोर्ट में लड़ाई फिर मिली जमीन
35 साल कोर्ट में लड़ाई फिर मिली जमीन (ETV Bharat)

परिवार ने जताई संतुष्टि : जमीन का कब्जा मिलने के बाद हबीबन खातून के परिवार ने न्यायालय और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया. परिजनों ने कहा कि वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद परिवार को आखिरकार उसका अधिकार मिल गया. उनके अनुसार, यह फैसला धैर्य और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने का परिणाम है.

''न्यायालय के आदेश का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी थी. सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संबंधित भूमि पर दखल दहानी कराई गई. पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.''- विनीत कुमार, थाना प्रभारी, कल्याणपुर

चर्चा में खबर : पूर्वी चंपारण का यह मामला केवल भूमि विवाद के निपटारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण मिसाल भी बनकर सामने आया है. करीब 35 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद 103 वर्षीय महिला को अपनी जमीन का अधिकार मिलना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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