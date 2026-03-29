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जसदेर धाम पर दो दिन रहेगी वाणी उत्सव की धूम, नई पीढ़ी को पारंपरिक वीणा गायन से जोड़ने की अनूठी पहल

कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बलदेव नगर से जसदेर धाम तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची. रविवार और सोमवार दो दिन वाणी उत्सव के इस महाकुंभ में केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सैकड़ों वीणा वादक और भजनी जुटेंगे. पहले दिन कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुत किया. यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने आप थार की उस विलुप्त होती 'वीणा संस्कृति' को बचाने की अच्छी मुहिम है.

बाड़मेर: थार की रेतीली धरती में पारंपरिक वीणा गायन को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए और उन्हें मंच प्रदान करने के उद्देश्य से रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को स्थानीय जसदेर धाम में वाणी उत्सव कार्यक्रम की शुरू हुई. कार्यक्रम को लेकर स्थानीय कलाकारों और महिलाओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम के पहले दिन वीणा गायन के शुरू हुआ, तो सदियों पुरानी परंपरा जीवंत हो उठी.

दो दिन तक जसदेर धाम पर आयोजित होने वाणी उत्सव की तैयारी में जुटी डॉ. रूमा देवी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने हुए बताया कि पारंपरिक वीणा लोक गायिका जो धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है, इस वीणा संस्कृति को बचाने के लिए डॉ रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है. पिछले 3 महीना से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही थी. इस कार्यक्रम के लिए 2000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए.

उन्होंने बताया कि इनमें चयन कमेटी की ओर से 103 कलाकारों का चयन किया गया है. यह कलाकार अपने दल के साथ वीणा पर गायन की प्रस्तुतियां देंगे. कार्यक्रम के लिए न केवल बाड़मेर राजस्थान, बल्कि देश भर के अलग-अलग क्षेत्र से वीणा वादक और भजनी हिस्सा लेंगे. महिलाएं अपने खास पारंपरिक 'हरजस' गायन गाया, जिसने माहौल को भक्तिमय बना दिया.

महिलाएं ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची (ETV Bharat Barmer)

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उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि बच्चे देखकर ही सीखते हैं. 30 मार्च की को भव्य दानजी भजनी पुरस्कार वितरण के साथ इस महासंगम का समापन होगा. मालाणी के महान भजन गायक स्वर्गीय दान सिंह जी की स्मृति में लाखों रुपए के पुरस्कार और 10 लाख रुपए मूल्य की वीणाएं कलाकारों को भेंट की जाएंगी.

अंतराष्ट्रीय लोक कलाकार नरसिंग बाकोलिया ने बताया कि वाणी उत्सव अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम यहां के कलाकारों और नई पीढ़ी को वीणा जैसे पारंपरिक गायन से जुड़ने का अच्छा मंच है. इस कार्यक्रम में देशभर से वीणा वादक और भजनी पहुंचे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर कलाकारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां भजनी खुले मंच से कबीर, मीरा और गोरखनाथ की वाणियों को वीणा के माध्यम से सुना रहे हैं.