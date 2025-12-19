ETV Bharat / state

बिहार में दून एक्सप्रेस से 102 जिंदा कछुआ बरामद, ऑपरेशन विलेप के तरह कार्रवाई

गया : बिहार में तस्करों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है. जहां एक ओर बिहार पुलिस शराब तस्करों पर नकेल कस रही है. वहीं आरपीएफ भी ट्रेनों के जरिए हो रही तस्करी पर लगाम लगा रहा है. इसका उदाहरण गया में देखने को मिला.

गया में ऑपरेशन विलेप : बिहार के गया में फिर ऑपरेशन विलेप चला. इसके तहत दून एक्सप्रेस ट्रेन से 102 जीवित कछुओं की बरामदगी की गई है. कछुओं का अनुमानित मूल्य 51 लाख रुपए बतायी जाती है. आरपीएफ की कार्रवाई में यह सफलता मिली है. हफ्ते भर के भीतर यह दूसरी बार है, जब जिंदा कछुओं की बरामदगी हुई है. इसी सप्ताह पिछली दिनों 74 कछुआ की बरामदगी हुई थी. इस बार 102 जीवित कछुआ बरामद किए गए हैं.

कछुआ वन विभाग को सौंपा गया (ETV Bharat)

दून एक्सप्रेस के कोच एस 3 से हुई बारामदगी, तस्कर फरार : जानकारी के अनुसार आरपीएफ गया के सहायक उपनिरीक्षक पवन कुमार कई आरक्षी के साथ दलबल कार्रवाई में जुटे थे. गश्ती के दौरान ट्रेन संख्या 13010 दून एक्सप्रेस के कोच एस 3 में एक संदिग्ध तौर पर रखा हुआ झोला दिखा. इसके बाद जांच शुरू हुई. जांच के दौरान 102 कछुए झोला और पिट्ठू बैग से बरामद किए गए. वहीं कछुआ के संबंध में बैठे यात्री कुछ भी नहीं बता पाए.