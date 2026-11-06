Special Train: बिहार से दिल्ली, मुंबई, पंजाब और दक्षिण भारत के लिए 102 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, जल्दी करें बुकिंग
Special Train List: छठ पूजा में बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे 102 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगी. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : November 6, 2026 at 3:01 PM IST
समस्तीपुर: पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है. रेलवे प्रशासन ने दीपावली और महापर्व छठ के शुभ अवसर पर यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए एक दो नहीं, बल्कि पूरे 102 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की घोषणा की है. इन विशेष ट्रेनों के चलने से त्योहारों में घर आने वाले बिहार के यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी.
समस्तीपुर रेल डिवीजन से जुड़ाव
समस्तीपुर रेल डिवीजन और बिहार के विभिन्न स्टेशनों से इन स्पेशल ट्रेनों का सीधा जुड़ाव रखा गया है. रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, इनमें से कई जोड़ी ट्रेनों का परिचालन समस्तीपुर रेल डिवीजन के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से किया जाएगा. इसके साथ ही कई दर्जन महत्वपूर्ण ट्रेनें इस डिवीजन के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से होकर अपने गंतव्य के लिए गुजरेंगी.
Eastern Railway to run special train between Howrah and Anand Vihar Terminal. #EasternRailway #SpecialTrain #Howrah #AnandViharTerminal #FestiveTravel #PassengerConvenience https://t.co/10zksGB8Qh— Eastern Railway (@EasternRailway) November 5, 2026
पूर्व मध्य रेलवे की विशेष तैयारी
बिहार के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर रेलवे ने विशेष रूट तैयार किए हैं. समस्तीपुर रेल डिवीजन के मीडिया प्रभारी आर के सिंह के अनुसार, इस पूरे शेड्यूल में 05 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें वैसी हैं जो पूरी तरह से पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में ही परिचालित की जा रही हैं. इसके साथ ही 51 जोड़ी ऐसी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं जो पूर्व मध्य रेल के अलग-अलग स्टेशनों से होकर गुजरेंगी.
पटना और दानापुर से दिल्ली की ट्रेनें
पटना और दानापुर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की समय सारणी जारी हुई है. गाड़ी संख्या 02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को चलेगी. वहीं गाड़ी संख्या 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को परिचालित होगी.
वंदे भारत और डेली स्पेशल का शेड्यूल
यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत के साथ ही प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनें भी इस सूची में शामिल हैं. गाड़ी संख्या 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 26.11.2026 तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04088 नई दिल्ली-पटना स्पेशल 30.11.2026 तक और गाड़ी संख्या 04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 01.12.2026 तक प्रतिदिन पटरी पर दौड़ेगी.
आनंद विहार और पाटलिपुत्र रूट की ट्रेनें
आनंद विहार टर्मिनस और पाटलिपुत्र के बीच भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. गाड़ी संख्या 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार और गाड़ी संख्या 03258 आनंद विहार-दानापुर स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल 21.11.2026 तक रोजाना और गाड़ी संख्या 03294 आनंद विहार-पटना स्पेशल 22.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी. गाड़ी संख्या 04096 आनंद विहार-पाटलिपुत्र स्पेशल 29.11.2026 तक व गाड़ी संख्या 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन सेवा देगी.
नई दिल्ली, दानापुर और शकुरबस्ती ट्रेनें
शकुरबस्ती और दानापुर के यात्रियों के लिए भी रेलवे ने विशेष फेरे लगाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 04090 नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार एवं बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04089 दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार एवं गुरुवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04404 शकुरबस्ती-पटना स्पेशल 05 से 07 एवं 10 से 14 नवंबर तक और गाड़ी संख्या 04403 पटना-शकुरबस्ती स्पेशल 06 से 08 एवं 11 से 15 नवंबर तक चलेगी.
चंडीगढ़ और फिरोजपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें
बिहार से पंजाब और चंडीगढ़ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भी पूजा स्पेशल ट्रेनें घोषित की गई हैं. गाड़ी संख्या 04510 चंडीगढ़-पटना स्पेशल 06.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04509 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 07.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को और गाड़ी संख्या 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04616 फिरोजपुर-पटना स्पेशल 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को और गाड़ी संख्या 04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी.
धनबाद और गया से दिल्ली का सफर
झारखंड के धनबाद और बिहार के गया स्टेशन से भी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाई जा रही हैं. गाड़ी संख्या 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार को और गाड़ी संख्या 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03639 धनबाद-शकुरबस्ती स्पेशल 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 03640 शकुरबस्ती-धनबाद स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को चलेगी.
गया और शेखपुरा से आनंद विहार रूट
गया और शेखपुरा के यात्रियों के लिए दिल्ली की राह इन स्पेशल ट्रेनों से आसान हो जाएगी. गाड़ी संख्या 04064 दिल्ली-गया स्पेशल 30.11.2026 तक शनिवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन और गाड़ी संख्या 04063 गया-दिल्ली स्पेशल 01.12.2026 तक रविवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. गाड़ी संख्या 03697 गया-नई दिल्ली स्पेशल 28.11.2026 तक हर मंगलवार व शनिवार को और गाड़ी संख्या 03698 नई दिल्ली-गया स्पेशल 29.11.2026 तक हर बुधवार व रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 02397 शेखपुरा-आनंद विहार स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को और गाड़ी संख्या 02398 आनंद विहार-शेखपुरा स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार को चलेगी.
उत्तर बिहार से दिल्ली की क्लोन ट्रेनें
उत्तर बिहार के प्रमुख शहरों से देश की राजधानी के लिए क्लोन व विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं. गाड़ी संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी. गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन और गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन पटरी पर दौड़ेगी.
मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से विशेष ट्रेनें
मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा के यात्रियों के लिए आनंद विहार टर्मिनस का सफर सुगम होगा. गाड़ी संख्या 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार व गाड़ी संख्या 05220 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 29.11.2026 तक हर शुक्रवार व रविवार को और गाड़ी संख्या 05580 आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक रविवार व मंगलवार को सेवा देगी. गाड़ी संख्या 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को और गाड़ी संख्या 05576 आनंद विहार-सहरसा स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी.
सीतामढी और लौकहा बाजार स्पेशल शेड्यूल
मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से भी दिल्ली के लिए ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं. गाड़ी संख्या 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार व गाड़ी संख्या 05284 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04028 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार व शुक्रवार को व गाड़ी संख्या 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार व शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04010 दिल्ली-सीतामढ़ी स्पेशल 19.11.2026 तक हर गुरुवार को और गाड़ी संख्या 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल 21.11.2026 तक हर शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04014 आनंद विहार-लौकहा बाजार स्पेशल 29.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी.
सुपौल, दरभंगा और मानसी रूट
सुपौल, झंझारपुर और मानसी रूट पर भी यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी. गाड़ी संख्या 04072 नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल 28.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 04071 सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी. गाड़ी संख्या 04098 शकुरबस्ती-दरभंगा स्पेशल 29.11.2026 तक गुरुवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन व गाड़ी संख्या 04097 दरभंगा-शकुरबस्ती स्पेशल 30.11.2026 तक बुधवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. गाड़ी संख्या 04406 शकुरबस्ती-मानसी स्पेशल 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 एवं 14 नवंबर को व गाड़ी संख्या 04405 मानसी-शकुरबस्ती स्पेशल 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 एवं 16 नवंबर को चलेगी. गाड़ी संख्या 04410 शकुरबस्ती-झंझारपुर स्पेशल 05 से 07 एवं 10 से 14 नवंबर तक व गाड़ी संख्या 04409 झंझारपुर-शकुरबस्ती स्पेशल 06 से 08 एवं 11 से 15 नवंबर तक चलेगी. गाड़ी संख्या 04078 दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 10.11.2026 को व गाड़ी संख्या 04077 दरभंगा-दिल्ली स्पेशल 11.11.2026 को चलेगी.
उत्तर बिहार से पंजाब स्पेशल ट्रेनें
अमृतसर, जयनगर और मुजफ्फरपुर के मध्य पंजाब रूट की स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हुआ है. गाड़ी संख्या 04668 अमृतसर-बरौनी स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को और गाड़ी संख्या 04667 बरौनी-अमृतसर स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल 29.11.2026 तक हर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को और गाड़ी संख्या 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार, रविवार व मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04640 छेरहटा-मुजफ्फरपुर स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार को व गाड़ी संख्या 04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी.
चंडीगढ़, लुधियाना और सहरसा कनेक्टिविटी
लुधियाना, बरौनी और सहरसा के बीच भी सीमित अवधि के लिए विशेष फेरे लगाए जा रही हैं. गाड़ी संख्या 04536 चंडीगढ़-बरौनी स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 04535 बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04656 ludhiana-सहरसा स्पेशल 06, 09 एवं 11.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04655 सहरसा-लुधियाना स्पेशल 08, 11 एवं 13.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04662 लुधियाना-दरभंगा स्पेशल 07, 10 एवं 11.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04661 दरभंगा-लुधियाना स्पेशल 08, 11 एवं 12.11.2026 को चलेगी.
सरहिंद, गया और ऋषिकेश रूट की ट्रेनें
ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर और सरहिंद से सहरसा के बीच यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेगी. गाड़ी संख्या 04528 सरहिंद-सहरसा स्पेशल 05, 09 एवं 12.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04527 सहरसा-अंबाला कैंट स्पेशल 06, 10 एवं 13.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04664 लुधियाना-गया स्पेशल 12.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04663 गया-लुधियाना स्पेशल 13.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04314 योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को और गाड़ी संख्या 04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को चलेगी.
पटना से हावड़ा और सियालदह रूट
पटना से पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों के लिए कई महत्वपूर्ण पूजा स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी जारी हुई है. गाड़ी संख्या 03135 सियालदह-पटना स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को और गाड़ी संख्या 03136 पटना-सियालदह स्पेशल 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03511 आसनसोल-पटना स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को व गाड़ी संख्या 03512 पटना-आसनसोल स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को रवाना होगी. गाड़ी संख्या 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को और गाड़ी संख्या 02023 हावड़ा-पटना स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को पटरी पर दौड़ेगी.
हावड़ा से नटेसर और भागलपुर ट्रेनें
हावड़ा, नटेसर और भागलपुर के रेल यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं. गाड़ी संख्या 03029 हावड़ा-नटेसर स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार, बुधवार व शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व रविवार को परिचालित होगी. गाड़ी संख्या 03033 हावड़ा-पटना स्पेशल 06.11.2026 एवं 11.11.2026 को व गाड़ी संख्या 03034 पटना-हावड़ा स्पेशल 07.11.2026 एवं 12.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 03035 हावड़ा-पटना स्पेशल 07.11.2026 को और गाड़ी संख्या 03036 पटना-हावड़ा स्पेशल 08.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 03431 भागलपुर-पटना स्पेशल 09.11.2026 से 23.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को और गाड़ी संख्या 03432 पटना-भागलपुर स्पेशल 09.11.2026 से 23.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को सेवा देगी.
पटना, खुर्दा रोड और रक्सौल स्पेशल
ओडिशा के खुर्दा रोड और सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल से हावड़ा के बीच विशेष परिचालन शुरू किया गया है. गाड़ी संख्या 03230 पटना-खुर्दा रोड स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को और गाड़ी संख्या 03229 खुर्दा रोड-पटना स्पेशल 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03041 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को व गाड़ी संख्या 03042 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03043 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को और गाड़ी संख्या 03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को अपना सफर तय करेगी.
Eastern Railway to run unreserved special train services between Howrah and Raxaul. #EasternRailway #SpecialTrains #UnreservedSpecial #Howrah #Raxaul https://t.co/rU18n0mCb6— Eastern Railway (@EasternRailway) November 5, 2026
उत्तर बिहार से सीतामढ़ी और मधुबनी रूट
मिथिलांचल और उत्तर बिहार के प्रमुख जिलों को कोलकाता से जोड़ने के लिए सीधी ट्रेनें दी गई हैं. गाड़ी संख्या 03133 सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 03134 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03185 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को व गाड़ी संख्या 03186 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03187 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी.
Eastern Railway to run special trains between Kolkata and New Cooch Behar, offering additional travel options this festive season. #EasternRailway #SpecialTrain #FestiveTravel #PassengerConvenience https://t.co/2Tka1j6Q83— Eastern Railway (@EasternRailway) November 5, 2026
शालीमार, दरभंगा और लौकहा बाजार कनेक्टिविटी
दरभंगा और झंझारपुर के पास स्थित लौकहा बाजार के रेल यात्रियों के लिए विशेष समय सारणी निर्धारित है. गाड़ी संख्या 08109 शालीमार-दरभंगा स्पेशल 03 से 17.11.2026 तक हर मंगलवार को और गाड़ी संख्या 08110 दरभंगा-शालीमार स्पेशल 04 से 18.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03031 हावड़ा-लौकहा बाजार स्पेशल 10.11.2026 को व गाड़ी संख्या 03032 लौकहा बाजार-हावड़ा स्पेशल 11.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 03143 सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल 11 एवं 18.11.2026 को और गाड़ी संख्या 03144 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल 12 एवं 19.11.2026 को अपनी सेवाएं देगी.
जयनगर, बेतिया और सियालदह रूट
चंपारण के बेतिया और भारत-नेपाल सीमा से सटे जयनगर के यात्रियों को कोलकाता रूट पर बड़ी राहत दी गई है. गाड़ी संख्या 03137 सियालदह-जयनगर स्पेशल 12.11.2026 को व गाड़ी संख्या 03138 जयनगर-सियालदह स्पेशल 13.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 03039 हावड़ा-बेतिया स्पेशल 12, 13 एवं 14.11.2026 को और गाड़ी संख्या 03040 बेतिया-हावड़ा स्पेशल 13, 14 एवं 15.11.2026 को रेल पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी.
Five additional stoppages for the 03039/03040 Howrah–Bettiah–Howrah Special at Motipur, Mehsi, Chakia, Bapudham Motihari and Sagauli stations with immediate effect. #EasternRailway #AdditionalStoppages #SpecialTrain #PassengerConvenience #IndianRailways https://t.co/grPE7kwjow— Eastern Railway (@EasternRailway) November 5, 2026
भोपाल और कोटा से विशेष ट्रेनें
मध्य प्रदेश और राजस्थान से दानापुर व बरौनी रूट के यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष टाइम टेबल निर्धारित किया है. गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल 11.11.2026 को व गाड़ी संख्या 01662 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल 12.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04137 ग्वालियर-बरौनी स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार व मंगलवार को और गाड़ी संख्या 04138 बरौनी-ग्वालियर स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार व बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल 16.11.2026 तक हर सोमवार व शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल 17.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को चलेगी.
महोबा, सोगरिया और अजमेर रूट
कोटा (सोगरिया) और अजमेर (मदार) से बिहार व धनबाद जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीट की सुविधा दी गई है. गाड़ी संख्या 09343 डॉ. आंबेडकर नगर (महोबा)-दानापुर स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को व गाड़ी संख्या 09344 दानापुर-डॉ. आंबेडकर नगर (महोबा) स्पेशल 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 09823 सोगरिया-दानापुर स्पेशल 14.11.2026 तक हर शनिवार को व गाड़ी संख्या 09824 दानापुर-सोगरिया स्पेशल 16.11.2026 तक हर सोमवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 09821 सोगरिया-धनबाद स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को व गाड़ी संख्या 09822 धनबाद-सोगरिया स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 09601 मदार जंक्शन-पटना स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को व गाड़ी संख्या 09602 पटना-मदार जंक्शन स्पेशल 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को सेवा देगी.
जोधपुर, श्रीगंगानगर और छत्तीसगढ़ ट्रेनें
राजस्थान के जोधपुर व श्रीगंगानगर और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पूर्व मध्य रेल के लिए विशेष परिचालन हो रहा है. गाड़ी संख्या 04813 भगत की कोठी-दानापुर स्पेशल 25.11.2026 तक हर बुधवार को व गाड़ी संख्या 04814 दानापुर-भगत की कोठी स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04731 श्रीगंगानगर-समस्तीपुर स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को व गाड़ी संख्या 04732 samastipur-श्रीगंगानगर स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी.
गाड़ी संख्या 08895 गोंदिया-पटना स्पेशल 06.11.2026 से 20.11.2026 तक हर शुक्रवार को व गाड़ी संख्या 08896 पटना-गोंदिया स्पेशल 07.11.2026 से 21.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 08755 दुर्ग-बरौनी स्पेशल 04.11.2026 से 18.11.2026 तक हर बुधवार को और गाड़ी संख्या 08756 बरौनी-दुर्ग स्पेशल 05.11.2026 से 19.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को पटरी पर दौड़ेगी.
बेंगलुरु और केरल से दक्षिण की स्पेशल
दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से बिहार के विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. गाड़ी संख्या 06085 एरणाकुलम-पटना स्पेशल 13.11.2026 तक हर शुक्रवार को व गाड़ी संख्या 06086 पटना-एरणाकुलम स्पेशल 17.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 06509 बेंगलुरु-दानापुर स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार को व गाड़ी संख्या 06510 दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 06021 पोत्तनूर-बरौनी स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को व गाड़ी संख्या 06022 बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार को रवाना होगी.
हैदराबाद और चर्लपल्ली रूट का शेड्यूल
तेलंगाना के हैदराबाद और चर्लपल्ली से बिहार व झारखंड के रूट पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. गाड़ी संख्या 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार व बुधवार को व गाड़ी संख्या 03254 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 07051 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल 02.11.2026 से 23.11.2026 तक हर सोमवार को व गाड़ी संख्या 07052 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल 03.11.2026 से 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी.
गाड़ी संख्या 07049 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को व गाड़ी संख्या 07050 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 07091 हैदराबाद-दानापुर स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार को व गाड़ी संख्या 07092 दानापुर-हैदराबाद स्पेशल 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को सेवा देगी.
सासाराम, मुजफ्फरपुर और मैसूर कनेक्टिविटी
कर्नाटक के हुब्बल्ली व मैसूर और सासाराम के बीच स्पेशल ट्रेनों के फेरे निर्धारित किए गए हैं. गाड़ी संख्या 07041 चर्लपल्ली-सासाराम स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को व गाड़ी संख्या 07042 सासाराम-चर्लपल्ली स्पेशल 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 07315 हुब्बल्ली-मुजफ्फरपुर स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को व गाड़ी संख्या 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्ली स्पेशल 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी.
गाड़ी संख्या 06581 यशवंतपुर-सहरसा स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को व गाड़ी संख्या 06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 06211 मैसूर-दरभंगा स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को और गाड़ी संख्या 06212 दरभंगा-मैसूर स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी.
पुणे से दानापुर और हडपसर स्पेशल
महाराष्ट्र के पुणे और हडपसर से दानापुर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. गाड़ी संख्या 01441 पुणे-दानापुर स्पेशल 13.11.2026 तक सोमवार एवं मंगलवार को छोड़कर बाकी दिन चलेगी. वहीं गाड़ी संख्या 01442 दानापुर-हडपसर स्पेशल 15.11.2026 तक मंगलवार एवं बुधवार को छोड़कर संचालित होगी. इसके साथ ही गाड़ी संख्या 01449 पुणे-दानापुर स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 01450 दानापुर-हडपसर स्पेशल 02.12.2026 तक रोजाना यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी.
मुंबई (एलटीटी) से दानापुर और समस्तीपुर
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए ट्रेनों की सूची जारी हुई है. गाड़ी संख्या 09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल 23.11.2026 तक हर सोमवार को व गाड़ी संख्या 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 01143 लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल 21.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 23.11.2026 तक रोजाना चलेगी. गाड़ी संख्या 01043 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर स्पेशल 17.11.2026 तक हर मंगलवार को व गाड़ी संख्या 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 19.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को पटरी पर दौड़ेगी.
नागपुर, मुजफ्फरपुर और रक्सौल स्पेशल
नागपुर और पुणे से समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर के रूट पर यात्रियों को सीधी बर्थ का विकल्प मिलेगा. गाड़ी संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल 11.11.2026 तक हर बुधवार को व गाड़ी संख्या 01208 समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल 13.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 01481 पुणे-मुजफ्फरपुर स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को व गाड़ी संख्या 01482 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 01453 पुणे-मुजफ्फरपुर स्पेशल 23.11.2026 तक हर सोमवार को व गाड़ी संख्या 01454 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी.
सीमांचल और सहरसा के लिए मुंबई रूट
रक्सौल और सहरसा के रेल यात्रियों के लिए मुंबई टर्मिनस (एलटीटी) का सफर काफी आसान हो जाएगा. गाड़ी संख्या 05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को व गाड़ी संख्या 05558 लोकमान्य तिलक-रक्सौल स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी.
गाड़ी संख्या 05589 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को व गाड़ी संख्या 05590 हडपसर-मुजफ्फरपुर स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 05585 सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 05586 लोकमान्य तिलक-सहरसा स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को परिचालित की जाएगी.
झारखंड और ओडिशा से बिहार की ट्रेनें
टाटा, रांची और राउरकेला से बिहार के बक्सर, पूर्णिया और झंझारपुर के लिए विशेष परिचालन शुरू किया गया है. गाड़ी संख्या 08183 टाटा-बक्सर स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को व गाड़ी संख्या 08184 बक्सर-टाटा स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 08625 रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 06 से 20.11.2026 तक हर शुक्रवार को व गाड़ी संख्या 08626 पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल 07 से 21.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी.
गाड़ी संख्या 08105 राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल 05 से 19.11.2026 तक हर गुरुवार को व गाड़ी संख्या 08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल 06 से 20.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 05080 रामनगर-पाटलिपुत्र स्पेशल 07 से 21.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को और गाड़ी संख्या 05079 पाटलिपुत्र-रामनगर स्पेशल 08 से 22.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को अपना सफर तय करेगी.