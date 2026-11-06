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Special Train: बिहार से दिल्ली, मुंबई, पंजाब और दक्षिण भारत के लिए 102 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, जल्दी करें बुकिंग

छठ पूजा स्पेशल ट्रेन ( Indian Railway )

समस्तीपुर: पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है. रेलवे प्रशासन ने दीपावली और महापर्व छठ के शुभ अवसर पर यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए एक दो नहीं, बल्कि पूरे 102 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की घोषणा की है. इन विशेष ट्रेनों के चलने से त्योहारों में घर आने वाले बिहार के यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी.

समस्तीपुर रेल डिवीजन से जुड़ाव

समस्तीपुर रेल डिवीजन और बिहार के विभिन्न स्टेशनों से इन स्पेशल ट्रेनों का सीधा जुड़ाव रखा गया है. रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, इनमें से कई जोड़ी ट्रेनों का परिचालन समस्तीपुर रेल डिवीजन के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से किया जाएगा. इसके साथ ही कई दर्जन महत्वपूर्ण ट्रेनें इस डिवीजन के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से होकर अपने गंतव्य के लिए गुजरेंगी. पूर्व मध्य रेलवे की विशेष तैयारी बिहार के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर रेलवे ने विशेष रूट तैयार किए हैं. समस्तीपुर रेल डिवीजन के मीडिया प्रभारी आर के सिंह के अनुसार, इस पूरे शेड्यूल में 05 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें वैसी हैं जो पूरी तरह से पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में ही परिचालित की जा रही हैं. इसके साथ ही 51 जोड़ी ऐसी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं जो पूर्व मध्य रेल के अलग-अलग स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. पटना और दानापुर से दिल्ली की ट्रेनें पटना और दानापुर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की समय सारणी जारी हुई है. गाड़ी संख्या 02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को चलेगी. वहीं गाड़ी संख्या 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को परिचालित होगी. वंदे भारत और डेली स्पेशल का शेड्यूल यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत के साथ ही प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनें भी इस सूची में शामिल हैं. गाड़ी संख्या 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 26.11.2026 तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04088 नई दिल्ली-पटना स्पेशल 30.11.2026 तक और गाड़ी संख्या 04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 01.12.2026 तक प्रतिदिन पटरी पर दौड़ेगी. आनंद विहार और पाटलिपुत्र रूट की ट्रेनें आनंद विहार टर्मिनस और पाटलिपुत्र के बीच भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. गाड़ी संख्या 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार और गाड़ी संख्या 03258 आनंद विहार-दानापुर स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल 21.11.2026 तक रोजाना और गाड़ी संख्या 03294 आनंद विहार-पटना स्पेशल 22.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी. गाड़ी संख्या 04096 आनंद विहार-पाटलिपुत्र स्पेशल 29.11.2026 तक व गाड़ी संख्या 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन सेवा देगी. नई दिल्ली, दानापुर और शकुरबस्ती ट्रेनें शकुरबस्ती और दानापुर के यात्रियों के लिए भी रेलवे ने विशेष फेरे लगाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 04090 नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार एवं बुधवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04089 दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार एवं गुरुवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04404 शकुरबस्ती-पटना स्पेशल 05 से 07 एवं 10 से 14 नवंबर तक और गाड़ी संख्या 04403 पटना-शकुरबस्ती स्पेशल 06 से 08 एवं 11 से 15 नवंबर तक चलेगी. चंडीगढ़ और फिरोजपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें बिहार से पंजाब और चंडीगढ़ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भी पूजा स्पेशल ट्रेनें घोषित की गई हैं. गाड़ी संख्या 04510 चंडीगढ़-पटना स्पेशल 06.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04509 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 07.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल 26.11.2026 तक हर गुरुवार को और गाड़ी संख्या 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04616 फिरोजपुर-पटना स्पेशल 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को और गाड़ी संख्या 04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. धनबाद और गया से दिल्ली का सफर झारखंड के धनबाद और बिहार के गया स्टेशन से भी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाई जा रही हैं. गाड़ी संख्या 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार को और गाड़ी संख्या 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03639 धनबाद-शकुरबस्ती स्पेशल 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 03640 शकुरबस्ती-धनबाद स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को चलेगी. गया और शेखपुरा से आनंद विहार रूट गया और शेखपुरा के यात्रियों के लिए दिल्ली की राह इन स्पेशल ट्रेनों से आसान हो जाएगी. गाड़ी संख्या 04064 दिल्ली-गया स्पेशल 30.11.2026 तक शनिवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन और गाड़ी संख्या 04063 गया-दिल्ली स्पेशल 01.12.2026 तक रविवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. गाड़ी संख्या 03697 गया-नई दिल्ली स्पेशल 28.11.2026 तक हर मंगलवार व शनिवार को और गाड़ी संख्या 03698 नई दिल्ली-गया स्पेशल 29.11.2026 तक हर बुधवार व रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 02397 शेखपुरा-आनंद विहार स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को और गाड़ी संख्या 02398 आनंद विहार-शेखपुरा स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार को चलेगी. उत्तर बिहार से दिल्ली की क्लोन ट्रेनें उत्तर बिहार के प्रमुख शहरों से देश की राजधानी के लिए क्लोन व विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं. गाड़ी संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी. गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन और गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन पटरी पर दौड़ेगी. मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से विशेष ट्रेनें मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा के यात्रियों के लिए आनंद विहार टर्मिनस का सफर सुगम होगा. गाड़ी संख्या 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार व गाड़ी संख्या 05220 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 29.11.2026 तक हर शुक्रवार व रविवार को और गाड़ी संख्या 05580 आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक रविवार व मंगलवार को सेवा देगी. गाड़ी संख्या 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को और गाड़ी संख्या 05576 आनंद विहार-सहरसा स्पेशल 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. सीतामढी और लौकहा बाजार स्पेशल शेड्यूल मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से भी दिल्ली के लिए ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं. गाड़ी संख्या 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 28.11.2026 तक हर शनिवार व गाड़ी संख्या 05284 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04028 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार व शुक्रवार को व गाड़ी संख्या 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार व शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04010 दिल्ली-सीतामढ़ी स्पेशल 19.11.2026 तक हर गुरुवार को और गाड़ी संख्या 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल 21.11.2026 तक हर शनिवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04014 आनंद विहार-लौकहा बाजार स्पेशल 29.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी. सुपौल, दरभंगा और मानसी रूट सुपौल, झंझारपुर और मानसी रूट पर भी यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी. गाड़ी संख्या 04072 नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल 28.11.2026 तक प्रतिदिन व गाड़ी संख्या 04071 सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल 30.11.2026 तक प्रतिदिन चलेगी. गाड़ी संख्या 04098 शकुरबस्ती-दरभंगा स्पेशल 29.11.2026 तक गुरुवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन व गाड़ी संख्या 04097 दरभंगा-शकुरबस्ती स्पेशल 30.11.2026 तक बुधवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी. गाड़ी संख्या 04406 शकुरबस्ती-मानसी स्पेशल 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 एवं 14 नवंबर को व गाड़ी संख्या 04405 मानसी-शकुरबस्ती स्पेशल 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 एवं 16 नवंबर को चलेगी. गाड़ी संख्या 04410 शकुरबस्ती-झंझारपुर स्पेशल 05 से 07 एवं 10 से 14 नवंबर तक व गाड़ी संख्या 04409 झंझारपुर-शकुरबस्ती स्पेशल 06 से 08 एवं 11 से 15 नवंबर तक चलेगी. गाड़ी संख्या 04078 दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 10.11.2026 को व गाड़ी संख्या 04077 दरभंगा-दिल्ली स्पेशल 11.11.2026 को चलेगी. उत्तर बिहार से पंजाब स्पेशल ट्रेनें अमृतसर, जयनगर और मुजफ्फरपुर के मध्य पंजाब रूट की स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हुआ है. गाड़ी संख्या 04668 अमृतसर-बरौनी स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को और गाड़ी संख्या 04667 बरौनी-अमृतसर स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल 29.11.2026 तक हर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को और गाड़ी संख्या 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार, रविवार व मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04640 छेरहटा-मुजफ्फरपुर स्पेशल 30.11.2026 तक हर सोमवार को व गाड़ी संख्या 04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. चंडीगढ़, लुधियाना और सहरसा कनेक्टिविटी लुधियाना, बरौनी और सहरसा के बीच भी सीमित अवधि के लिए विशेष फेरे लगाए जा रही हैं. गाड़ी संख्या 04536 चंडीगढ़-बरौनी स्पेशल 27.11.2026 तक हर शुक्रवार को और गाड़ी संख्या 04535 बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 04656 ludhiana-सहरसा स्पेशल 06, 09 एवं 11.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04655 सहरसा-लुधियाना स्पेशल 08, 11 एवं 13.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04662 लुधियाना-दरभंगा स्पेशल 07, 10 एवं 11.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04661 दरभंगा-लुधियाना स्पेशल 08, 11 एवं 12.11.2026 को चलेगी. सरहिंद, गया और ऋषिकेश रूट की ट्रेनें ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर और सरहिंद से सहरसा के बीच यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेगी. गाड़ी संख्या 04528 सरहिंद-सहरसा स्पेशल 05, 09 एवं 12.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04527 सहरसा-अंबाला कैंट स्पेशल 06, 10 एवं 13.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04664 लुधियाना-गया स्पेशल 12.11.2026 को और गाड़ी संख्या 04663 गया-लुधियाना स्पेशल 13.11.2026 को चलेगी. गाड़ी संख्या 04314 योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को और गाड़ी संख्या 04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को चलेगी. पटना से हावड़ा और सियालदह रूट पटना से पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों के लिए कई महत्वपूर्ण पूजा स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी जारी हुई है. गाड़ी संख्या 03135 सियालदह-पटना स्पेशल 24.11.2026 तक हर मंगलवार को और गाड़ी संख्या 03136 पटना-सियालदह स्पेशल 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. गाड़ी संख्या 03511 आसनसोल-पटना स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को व गाड़ी संख्या 03512 पटना-आसनसोल स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को रवाना होगी. गाड़ी संख्या 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल 29.11.2026 तक हर रविवार को और गाड़ी संख्या 02023 हावड़ा-पटना स्पेशल 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को पटरी पर दौड़ेगी. हावड़ा से नटेसर और भागलपुर ट्रेनें