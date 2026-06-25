ETV Bharat / state

चिट्टे पर चोट! स्कॉर्पियो गाड़ी से 101 ग्राम हेरोइन बरामद, पंजाब के तीन तस्कर गिरफ्तार

चिट्टा तस्करी के खिलाफ अभियान में स्टेट टास्क फोर्स (STF) सेंट्रल रेंज मंडी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है.

Chitta Recovered in Bilaspur
बिलासपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी से 101 ग्राम चिट्टा बरामद (@StateTaskForce)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: ​चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत हिमाचल पुलिस एक्शन मोड में है. नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में स्टेट टास्क फोर्स (STF) सेंट्रल रेंज मंडी की टीम ने बिलासपुर के दर्शानी क्षेत्र में फोरलेन पर नाकेबंदी के दौरान पंजाब नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 101 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है. इस मामले में गाड़ी में सवार पंजाब के रहने वाले तीन शातिर नशा तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.

चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, एसटीएफ कुल्लू के पुलिस उप-अधीक्षक हेमराज वर्मा को क्षेत्र में पंजाब की तरफ से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप लाए जाने की पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए बिलासपुर के दर्शानी नामक स्थान पर फोरलेन राजमार्ग पर जाल बिछाया और सख्त नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की.

एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप और स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में ले लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. टीम ने तीनों आरोपितों के खिलाफ आगामी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस थाना झंडूता (जिला बिलासपुर) में आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. - अभिषेक धीमान, एसपी, बिलासपुर

पंजाब के तीन तस्कर गिरफ्तार

​स्टेट टास्क फोर्स सेंट्रल रेंज मंडी की टीम के अनुसार, नाकेबंदी के दौरान पंजाब से बिलासपुर की तरफ आ रही एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर पीबी -03बीजे-1944 को टीम ने जांच के लिए रोका. पुलिस और एसटीएफ टीम को देखकर गाड़ी में सवार लोग घबरा गए. संदेह गहराने पर जब टीम ने गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली, तो उसमें से 101 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. बरामद चिट्ठे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है.

आरोपियों की पहचान

  • जगवीर सिंह (उम्र- 40 वर्ष) निवासी गांव व डाकखाना बुकनवाला तहसील व जिला मोगा.
  • हरप्रीत सिंह (उम्र- 30 वर्ष) निवासी लहरियों का मोहल्ला (पंजाब).
  • ​जसविंदर सिंह (उम्र- 31 वर्ष) निवासी पत्ती मोहब्बतकी, मोगा (पंजाब).

ये भी पढ़ें: हिमाचल में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, महमूद अली के ड्रग सिंडिकेट की 4.41 करोड़ की संपत्ति जब्त

ये भी पढ़ें: शिमला और पंजाब के 4 चिट्टा तस्कर गिरफ्तार, नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

TAGGED:

BILASPUR CHITTA SMUGGLING
CHITTA MUKT HIMACHAL
SMUGGLERS FROM PUNJAB ARRESTED
CHITTA RECOVERED IN BILASPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.