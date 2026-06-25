ETV Bharat / state

चिट्टे पर चोट! स्कॉर्पियो गाड़ी से 101 ग्राम हेरोइन बरामद, पंजाब के तीन तस्कर गिरफ्तार

बिलासपुर: ​चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत हिमाचल पुलिस एक्शन मोड में है. नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में स्टेट टास्क फोर्स (STF) सेंट्रल रेंज मंडी की टीम ने बिलासपुर के दर्शानी क्षेत्र में फोरलेन पर नाकेबंदी के दौरान पंजाब नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 101 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है. इस मामले में गाड़ी में सवार पंजाब के रहने वाले तीन शातिर नशा तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.

चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, एसटीएफ कुल्लू के पुलिस उप-अधीक्षक हेमराज वर्मा को क्षेत्र में पंजाब की तरफ से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप लाए जाने की पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए बिलासपुर के दर्शानी नामक स्थान पर फोरलेन राजमार्ग पर जाल बिछाया और सख्त नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की.