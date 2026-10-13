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रायपुर में होगा 101 फीट के रावण का दहन, WRS कॉलोनी का दशहरा मैदान तैयारियों में जुटा

101 फीट के रावण का दहन ( ETV Bharat )

रायपुर: WRS कॉलोनी के दशहरा मैदान में विजयादशमी के अवसर पर भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इस साल 101 फीट ऊंचे दशानन रावण के दहन और भव्य आतिशबाजी के बीच पूरा दशहरा मैदान जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठेगा.

101 फीट के रावण का होगा वध विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि रावण दहन कार्यक्रम के इस भव्य आयोजन में लाखों की तादाद में भीड़ भी पहुंचेगी जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे. रावण दहन के इस कार्यक्रम में रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे सहित प्रदेश के मंत्रीगण विधायक और पूर्व विधायक के साथ ही निगम-मंडल के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे.