रायपुर में होगा 101 फीट के रावण का दहन, WRS कॉलोनी का दशहरा मैदान तैयारियों में जुटा
रावण दहन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्यपाल रमेन डेका आयोजन में शामिल होंगे. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 8:34 PM IST
रायपुर: WRS कॉलोनी के दशहरा मैदान में विजयादशमी के अवसर पर भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इस साल 101 फीट ऊंचे दशानन रावण के दहन और भव्य आतिशबाजी के बीच पूरा दशहरा मैदान जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठेगा.
101 फीट के रावण का होगा वध
विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि रावण दहन कार्यक्रम के इस भव्य आयोजन में लाखों की तादाद में भीड़ भी पहुंचेगी जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे. रावण दहन के इस कार्यक्रम में रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे सहित प्रदेश के मंत्रीगण विधायक और पूर्व विधायक के साथ ही निगम-मंडल के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे.
रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भेजा निमंत्रण
रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, "मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं. नेशनल कप द्वारा आयोजित इस दुर्गा उत्सव पिछले कई वर्षों से बड़े धूमधाम से विजयदशमी यानी रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. रावण दहन के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग इस आयोजन को देखने के लिए आते हैं. इस बार विजयादशमी के इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए हमारे राज्य के राज्यपाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रायपुर सांसद नगर निगम की महापौर सहित कई विधायक भी शामिल होंगे."
मैं रेलवे परिवार को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है. इस बार रावण दहन में रावण 101 फीट ऊंचा होगा. आतिशबाजी के साथ ही जय घोष भी होगा. विजयादशमी के दिन सुरक्षा को लेकर कड़े और पुख्ता इंतजाम भी होंगे. स्वच्छता सुरक्षा और पेयजल के साथ ही बच्चों और महिलाओं की बैठने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों और रावण के अंत का संदेश देगा विजयादशमी का उत्सव. बड़े उत्साह और उमंग के साथ विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा: पुरंदर मिश्रा, बीजेपी विधायक
विजयादशमी उत्सव की तैयारियों ने पकड़ा जोर
विजयादशमी उत्सव की तैयारियों को लेकर रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि "दशहरा भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जीवन से हमें सत्य, धर्म, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और मर्यादा के मार्ग पर चलने की सीख मिलती है. दशानन रावण का दहन बुराइयों के अंत और सद्गुणों की विजय का प्रतीक है. विधायक ने कहा कि WRS कॉलोनी दशहरा मैदान में आयोजित होने वाला यह उत्सव राजधानी की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है.