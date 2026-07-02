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संभल के 101 करोड़ के सरकारी ज़मीन घोटाले के आरोपी तत्कालीन नगरपालिका EO राजकुमार गिरफ्तार

101 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन से जुड़े चर्चित घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता. ( ETV Bharat )

संभल : संभल में करीब 101 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन से जुड़े चर्चित घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने तत्कालीन नगरपालिका परिषद संभल के अधिशासी अधिकारी (EO) राजकुमार को गिरफ्तार किया है.

अधिशासी अधिकारी राजकुमार पर सरकारी भूमि के कथित गबन, फर्जीवाड़े और न्यायालय में भ्रामक शपथ-पत्र दाखिल कर मामले को प्रभावित करने का आरोप है. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक, मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं.

संभल जनपद में करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन के कथित गबन का मामला लगातार सुर्खियों में है. पुलिस के अनुसार, संभल-मुरादाबाद मार्ग स्थित करीब 38 बीघा ग्राम समाज की भूमि, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 101 करोड़ रुपये आंकी गई है. उसे अवैध तरीके से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया.

इसी मामले में पुलिस ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संभल राजकुमार को गिरफ्तार किया है. वर्तमान में उनकी तैनाती शाहजहांपुर में बताई जा रही है.

जांच में सामने आया है कि सरकारी भूमि को अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बेचने की साजिश रची गई. साथ ही, आरोप है कि उच्च न्यायालय में अभियुक्तों के पक्ष में भ्रामक एवं अवैधानिक शपथ-पत्र दाखिल कर रिट याचिका को समाप्त कराने का प्रयास भी किया गया.