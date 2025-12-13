ETV Bharat / state

सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी में मनाया जाएगा झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का 100वां वर्ष

फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के 100 साल पूरे होने पर 28 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन.

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के 100 साल पूरे होने की खुशी में 28 दिसंबर को भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन करने की तैयारी की जा रही है. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. यह आयोजन दिल्ली सरकार और फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है.

आजादी से पहले स्थापित यह औद्योगिक क्षेत्र न केवल दिल्ली बल्कि देश की औद्योगिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है. ऐसे में इसके शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने के लिए दिल्ली सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र में व्यापक सफाई अभियान और बुनियादी सुविधाओं के सुधार का काम शुरू कर दिया है.

शाहदरा जिला के जिलाधिकारी का बयान (ETV Bharat)

शाहदरा जिला के जिलाधिकारी एस.एस. परिहार ने ईटीवी भारत को बताया कि दिल्ली सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा कि जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया 100 साल पूरे करता है, तो उसे दुरुस्त और आधुनिक बनाना सरकार का कर्तव्य बनता है. इसी उद्देश्य से फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में साफ-सफाई, सड़कों, शौचालयों और हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. लंबे समय से चली आ रही शौचालय की समस्या को दूर किया जाएगा और महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर व सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतजाम

सीमापुरी की एसडीएम पूनम ने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सुविधाओं पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की योजना है कि महिलाओं के लिए आधुनिक टॉयलेट, बेहतर लाइटिंग और सुरक्षा इंतजाम किए जाएं. साथ ही ब्यूटीफिकेशन और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर तेजी से काम कराया जाएगा.

झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई अभियान
झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई अभियान (ETV Bharat)

हर समस्या का समाधान कर रही एमसीडी

वही, भाजपा पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए हैं. फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारी मिलकर हर समस्या का समाधान कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि 28 दिसंबर को होने वाला यह शताब्दी समारोह न केवल औद्योगिक क्षेत्र बल्कि पूरी दिल्ली के लिए गर्व का क्षण होगा. इस समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.

