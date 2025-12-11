ETV Bharat / state

UNESCO की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल दीपावली; प्रयागराज में जगमगाए 10 हजार दीये

प्रयागराज में जगमगाए 10 हजार दीये. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की वैश्विक सूची में जगह दी है. इस उपलब्धि पर संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद संग्रहालय से लेकर किला घाट तक दीये जलाए गए. घाट रोशनी और रंगों से सराबोर हो गए. हर तरफ जश्न और उल्लास का माहौल रहा. कार्यक्रम में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने दीप जलाकर आयोजन की शुरुआत की. उन्होंने संगम की ओर भी दीपदान किया. कुंभ मेला पहले से ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है. ऐसे में मेला क्षेत्र में दीपावली का यह उत्सव प्रतीकात्मक और खास क्षण बन गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि कई परिवार, पर्यटक और स्थानीय लोग घाट पर देर तक रुककर इस दृश्य को देखते रहे. इस दौरान माहौल शांत, रोशनी से नहाया रहा. दीपदान कार्यक्रम की शुरुआत करतीं कमिश्नर सौम्या अग्रवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)