IIT BHU ने रचा इतिहास; 5 दिन में 1005 विद्यार्थियों को मिली अच्छी जॉब, 1.67 करोड़ तक सालाना पैकेज

वाराणसीः काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT BHU) ने शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के प्लेसमेंट सत्र के प्रथम चरण में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. प्लेसमेंट के केवल पांच दिनों में 1,005 विद्यार्थियों को नौकरी के ऑफर प्राप्त हुए हैं. पिछले वर्ष यह आंकड़ा प्लेसमेंट के 12वें दिन था. इस वर्ष का सर्वोच्च पैकेज ₹1.67 करोड़ और औसत पैकेज ₹29.23 लाख प्रतिवर्ष मिला है. प्लेसमेंट के पहले ही दिन 17 छात्रों को एक करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज प्राप्त हुए. क्वांटम, फिनटेक और डीप-टेक सेगमेंट की कंपनियों ने छात्रों में विशेष रुचि दिखाई.

विश्व की शीर्ष कंपनियों का विश्वास जीताः IIT, BHU के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि उत्कृष्ट प्लेसमेंट परिणाम विद्यार्थियों की नवाचार क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व कौशल का प्रमाण हैं. छात्र अपनी योग्यता, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से विश्व की शीर्ष कंपनियों का विश्वास जीतते आ रहे हैं. यह उपलब्धि हमारे शिक्षकों की निष्ठा, संस्थान के शैक्षणिक वातावरण और उद्योग जगत के साथ बनाए गए मजबूत सहयोग का परिणाम है.



छात्रों को उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धः प्रो. अमित ने बताया कि भविष्य में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि यहां के छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें. प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर सुशांत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 150 से अधिक छात्र स्वयंसेवकों और प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के संपूर्ण स्टाफ के अथक परिश्रम, दिन-रात की निष्ठा और अद्वितीय प्रतिबद्धता के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी.

कैंपस प्लेसमेंट में ये कम्पनियां हैं शामिलः इस साल कैंपस प्लेसमेंट में रुब्रिक, ग्रैविटॉन, डॉयचे बैंक, साइफॉर्न, वीज़ा, मास्टरकार्ड, ऊबर, धोबीलाईट, एक्यूआर कैपिटल्स, एसएलबी, मायकार्मा, यूआईपाथ, स्प्रिंक्लर, यूनिफाई ऐप्स, नेशन विथ नामो, फोनपे, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), हिल्टी, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, ओला इलेक्ट्रिक, देवरेव, क्वॉलकॉम, गोल्डमैन सैक्स, निर्वाणा, एनवीडिया, सेल्सफोर्स, ओरेकल, डेटाब्रिक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेएलआर टीबीएसआई, बजाज, ज़ेप्टो, परनोड रिकार्ड, सीमेंस ईडीए, बीएनवाई मेलॉन, एसआरआईएन, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स, एटफोल्ड.एआई, डीई शॉ, जेपी मॉर्गन चेस, इंफ़ोएज, एडोबी, पैटर्न, एबी इनबेव, एक्सट्रिया, सिस्को, वॉलमार्ट, जिंदल स्टील आदि शामिल हैं.