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राजस्थान के कामा से मथुरा लाया गया एक हजार किलो मिलावटी पनीर किया गया नष्ट

राजस्थान से मथुरा लाया जा रहा 10 क्विंटल पनीर नष्ट किया गया. ( ईटीवी भारत )

मथुरा : जनपद मथुरा में राधा अष्टमी का पर्व नज़दीक आते ही मिलावटखोरी का कारोबार तेजी से फैलने लगा है. खाद्य एवं सुरक्षा औषधि विभाग द्वारा गुरुवार की देर रात राजस्थान के कामा से मिलावटी पनीर आने की सूचना पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1000 किलो मिलावटी पनीर के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया. इस पनीर की सप्लाई राजस्थान से मथुरा के बरसाना में होनी थी. खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई गुरुवार देर रात खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग को सूचना मिली कि राजस्थान के कामा से मिलावटी पनीर गाड़ी संख्या up85ET6299 से उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना और नंद गांव में सप्लाई के लिए जा रही है है. एक हजार किलो मिलावटी पनीर किया गया नष्ट. (ईटीवी भारत) खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा वाहनों को चेक कराया गया, तो विभाग ने मौके पर से 1000 किलो पनीर बरामद किया गया. और मौके पर ही नमूने दिए गए. नमूने में मिलावट की पुष्टि होने पर विभाग ने मौके पर ही मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया. इसकी कुल अनुमानित लागत तीन लाख रुपये बताई जा रही है. साथ ही पुलिस ने मौके पर से दो लोगों को हिरासत में लिया है.