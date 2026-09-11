ETV Bharat / state

राजस्थान के कामा से मथुरा लाया गया एक हजार किलो मिलावटी पनीर किया गया नष्ट

राजस्थान के सीमावर्ती जिले में मिलावटखोरी का कारोबार तेज है. ऐसे में वहां से मथुरा लाया जा रहा 10 क्विंटल पनीर नष्ट किया गया.

paneer destroyed
राजस्थान से मथुरा लाया जा रहा 10 क्विंटल पनीर नष्ट किया गया. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : जनपद मथुरा में राधा अष्टमी का पर्व नज़दीक आते ही मिलावटखोरी का कारोबार तेजी से फैलने लगा है. खाद्य एवं सुरक्षा औषधि विभाग द्वारा गुरुवार की देर रात राजस्थान के कामा से मिलावटी पनीर आने की सूचना पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1000 किलो मिलावटी पनीर के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया. इस पनीर की सप्लाई राजस्थान से मथुरा के बरसाना में होनी थी.

खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई

गुरुवार देर रात खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग को सूचना मिली कि राजस्थान के कामा से मिलावटी पनीर गाड़ी संख्या up85ET6299 से उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना और नंद गांव में सप्लाई के लिए जा रही है है.

एक हजार किलो मिलावटी पनीर किया गया नष्ट. (ईटीवी भारत)

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा वाहनों को चेक कराया गया, तो विभाग ने मौके पर से 1000 किलो पनीर बरामद किया गया. और मौके पर ही नमूने दिए गए. नमूने में मिलावट की पुष्टि होने पर विभाग ने मौके पर ही मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया. इसकी कुल अनुमानित लागत तीन लाख रुपये बताई जा रही है. साथ ही पुलिस ने मौके पर से दो लोगों को हिरासत में लिया है.

paneer destroyed
मथुरा लाया जा रहा 10 क्विंटल पनीर नष्ट किया गया. (ईटीवी भारत)

सीमावर्ती जिले में मिलावटी दूध पनीर का कारोबार

बता दें कि 18 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है. लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन बरसाना के श्री लाडली जी राधा रानी मंदिर में होता है. इस दौरान मंदिरों में मिठाइयां बांटी जाती हैं और श्रद्धालु दुकानों से जमकर मिठाइयों की खरीदारी करते हैं.

इस दौरान राजस्थान के सीमावर्ती जिले में मिलावटखोरी का कारोबार तेज हो जाता है. रात के अंधेरे में कई डेयरी संचालकों द्वारा मिलावटी दूध और पनीर तैयार किए जाते हैं और रात में ही सप्लाई के लिए गाड़ियां भेज दी जाती हैं.

paneer destroyed
राजस्थान से मथुरा लाया जा रहा मिलावटी पनीर किया गया नष्ट. (ईटीवी भारत)

सहायक आयुक्त डॉ जतिन कुमार ने बताया मुखबिरी के माध्यम से सूचना मिली कि राजस्थान के जिले से मिलावटी पनीर और दूध बरसाना और नंदगांव में सप्लाई होने के लिए आ रहा है.

खाद्य विभाग की तीन टीमों के द्वारा नंदगांव बरसाना बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा चेकिंग कराई गई, तो गाड़ी से एक हजार किलो मिलावटी पनीर को पुलिस ने बरामद किया.

मौके पर दो सैंपल लिए गए. मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया गया. और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

TAGGED:

FOOD SEFTY VIBHAG ACTION
मिलावटखोरी का कारोबार
मिलावटी पनीर का कारोबार
खाद्य एवं सुरक्षा औषधि विभाग
PANEER DESTROYED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.