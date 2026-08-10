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बदलती लाइफ स्टाइल और तनाव बढ़ा रहे बांझपन, IVF को लेकर समाज में कई गलतफहमियां, जानिए कड़वा सच और समाधान!

पुरुषों में बांझपन: समाज में यह एक भ्रांति हैं कि महिला ही बांझपन का शिकार होती हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आजकल देखा गया है कि 100 पुरुषों में दो से तीन ऐसे होते हैं. जिनमें शुक्राणु नहीं हैं. ये पुरुष सेक्स कर कर पाते हैं उनका स्पर्म भी निकलता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते हैं, या बहुत कम गति से चलने वाले शुक्राणु होते हैं. पुरुषों में इसकी वजह लाइफ स्टाइल में बदलाव, स्मोकिंग, एल्कोहल ड्रिंक करना, क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण है.

दो लोगों की बीमारी है बांझपन!: बांझपन की बात करें तो यह दो लोगों की बीमारी है. जो पुरुष और महिला की बीमारी है. महिलाओं में बांझपन की तीन मुख्य वजह होती हैं. जिसमें पहली वजह अंडा नहीं बनना होता है. जिसकी वजह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (पीसीओडी), ओवुलेशन और प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर शामिल हैं. इसके साथ ही दूसरी वजह नली ब्लॉक होना. भारत की बात करें तो महिलाओं में होने वाला सफेद पानी की इन्फेक्शन आगे चलकर नली को ब्लॉक कर देता है. इसके साथ ही महिलाओं में बांझपन की तीसरी वजह गर्भाशय में दिक्कत होना, सर्विक्स में प्रॉब्लम और हार्मोनल डिस्टरबेंस होना है.

बांझपन की समस्या में तेजी क्यों?: भारत में करीब 15 फीसदी आबादी बांझपन की समस्या से प्रभावित हैं, जबकि दुनिया में इससे जुड़े मामलों की संख्या करोड़ों में है. जिसकी वजह बदलती जीवनशैली, तनाव और बढ़ती उम्र हैं. यदि देश में 100 लोगों की शादी होती है तो उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो बच्चा नहीं कर पाएंगे. इतनी बड़ी लोगों में बांझपन की मात्रा है. जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज से ज्यादा हैं.

आगरा: देश में बांझपन एक तेजी से उभरती स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है, इसके बावजूद भी सामाजिक झिझक, गलत धारणाएं और जागरूकता की कमी अब भी बड़ी बाधा है. लेकिन सच क्या है? क्या विज्ञान के इस दौर में भी हम इन पुरानी और गलत धारणाओं के साथ जीते रहेंगे? या फिर मेडिकल साइंस की तरक्की का सहारा लेकर इस समस्या का समाधान करेंगे?. इन्हीं चुनौतियों को लेकर आगरा में देश और दुनिया के 1000 से अधिक एंब्रायोलॉजी और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ तीन दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जुटे. जिसमें बांझपन की वजह के साथ ही आईवीएफ की अत्याधुनिक तकनीकों और बदलती रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर महामंथन हुआ. राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट.

बढ़ रहा है बांझपन (Photo Credit: ETV Bharat)

आईवीएफ (IVF) को लेकर न पालें भ्रम: शादी के बाद कंसीव करने में दिक्कत होने पर लोग तकनीक का सहारा लेते हैं. 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन'(IVF) तकनीक सबसे चर्चित है. आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया नेचुरल सेलेक्शन होता है. इसमें अंडा खुद चूज करता है कि कौन से शुक्राणु अंदर जाएगा. आईवीएफ से सिर्फ बेटा पैदा होना एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं है.

आईवीएफ (IVF) को लेकर न पालें भ्रम (Photo Credit: ETV Bharat)

IVF से शरीर को कितना खतरा: कई लोग कहते हैं कि, आईवीएफ के बाद महिलाओं को कैंसर होने का खतरा रहता है. हालांकि साइंस में इसकी कोई खास रिपोर्ट नहीं है. लेकिन, इतना जरूर है कि आईवीएफ के दौरान महिला और पुरुष के शरीर में मौजूद कैंसर की कोशिकाएं ट्रिगर जरूर हो जाती हैं. जिससे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है.

बांझपन में आईवीएफ सबसे पहले नहीं किया जाता है. इसमें महिला और पुरुष में जांच की जाती है. जिसमें दोनों में बांझपन की वजह क्या है? यह पता किया जाता है. इसके बाद पहले प्रयास यह रहता है कि बांझपन यदि दवाओं से ठीक किया जाता है तो पहले इसका उपचार किया जाता है. महिला और पुरुष दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है. इसके बाद भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है तो फिर आईवीएफ की ओर कदम बढ़ाया जाता है.- गौरव मजूमदार,भ्रूण वैज्ञानिक

देश में भ्रूण वैज्ञानिकों की स्थिति (Photo Credit: ETV Bharat)

एआई और टेक्नॉलोजी से बेहतर रिजल्ट: आईवीएफ तकनीक के माध्यम से संतान प्राप्ति संभव हो रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि जन्म लेने वाला शिशु पूरी तरह स्वस्थ हो. इसी दिशा में अब चिकित्सा क्षेत्र में एआई आधारित आधुनिक डिवाइस और मशीनें विकसित हो चुकी हैं, जो बेहतर गुणवत्ता वाले शुक्राणुओं के चयन में मदद करती हैं. इन तकनीकों से एम्ब्रियोलॉजिस्ट को उच्च गुणवत्ता के स्पर्म चुनने में आसानी होती है. जिससे स्वस्थ भ्रूण और स्वस्थ शिशु की संभावना बढ़ जाती है.





वर्तमान समय में युवाओं में स्पर्म काउंट में कमी के साथ-साथ उनके डीएनए डैमेज के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसका सीधा असर ना केवल गर्भधारण की संभावना पर पड़ता है, बल्कि भविष्य में जन्म लेने वाले शिशु के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है.- डॉ. केशव मल्होत्रा, युवा एम्ब्रियोलॉजिस्ट और सचिव, ACE 2026 कॉन्फ्रेंस

आगरा: एंब्रायोलॉजी और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पर मंथन (Photo Credit: ETV Bharat)

इनसे दोस्ती तो बांझपन रहेगा दूर: यदि बांझपन से बचना है तो महिला और पुरुष को संतुलित आहार लेना चाहिए. जैसे कि पुराने जमाने की कहावत की बात करें तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करें. मादक पदार्थ से दूरी बनाएं. ये शरीर के हर अंग को खराब करेंगे, कैंसर करेंगे. बांझपन करेंगे. बीपी करेंगे. डायबिटीज करेंगे. यदि खाने की बात करें तो ऐसा महिला और पुरुष को अपनी डाइट में बदलाव करना चाहिए. वेज और नॉन वेज को लेकर एक डाइट प्लान बनाएं. याद रखें, आपकी डाइट सतरंगी होनी चाहिए. जिसमें सलाद, सब्जी, दाल और रोटी शामिल हो.

आगरा: तीन दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मे जुटे एक्सपर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

शादी के बाद दो या तीन साल में बच्चा नहीं हो तो इसमें मानसिक तनाव बहुत अधिक होता है. क्योंकि, इसमें घरवाले, ससुरालवाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त और अन्य सभी पति और पत्नी से बच्चे को लेकर सवाल करते हैं. बच्चा कब होगा. जिससे पति और पत्नी तनाव में आते हैं. वो समाज से दूर होने लगते हैं, लोगों से मिलने नहीं जाते हैं. जो एक बड़ी समस्या है.- डॉ. नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्रीरोग रोग और आईवीएफ विशेषज्ञ, आगरा

भारत के साथ ही दुनिया में बांझपन (इन्फर्टिलिटी) की समस्या को लेकर डॉक्टर्स चिंतित हैं. तनाव से दूरी, बैलेंस डाइट और जीवनशैली में सुधार सबसे बेहतर विकल्प हैं. साथ ही एक्सपर्ट कहते हैं कि शादी के बाद बेबी प्लान करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए.

आगरा में ACE 2026 कॉन्फ्रेंस (Photo Credit: ETV Bharat)

( डिस्कलेमर: डॉक्टर से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट है. ऐसी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें)

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