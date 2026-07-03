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संभल में 1000 बीघा सरकारी जमीन घोटाला, रिटायर्ड SDM समेत 6 गिरफ्तार, 19 पर मुकदमा

पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : एक हजार बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन के अवैध आवंटन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम ओमबीर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार कर्म सिंह, सरकारी वकील, लेखपाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, एसडीएम समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. गुन्नौर तहसील क्षेत्र के भोना नगला गांव के गैर आबादी वाले क्षेत्र सुखोला में झाऊ श्रेणी की भूमि को रेत श्रेणी की भूमि में फर्जी तरीके से परिवर्तित कर 58 फर्जी लोगों के नाम की गई थी. आरोपी भेजे गए जेल. (Photo Credit; ETV Bharat) पूरा मामला गुन्नौर तहसील के असादपुर, सुखेला और आसपास के गांवों में गंगा किनारे स्थित झाऊ श्रेणी की सरकारी भूमि के कथित अवैध आवंटन से जुड़ा है. लेखपाल स्वाति शर्मा की तहरीर पर थाना गुन्नौर में एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत के अनुसार, ग्राम सुखेला में करीब 71.55 हेक्टेयर, यानी लगभग 1000 बीघा सरकारी भूमि चकबंदी प्रक्रिया के अधीन थी. आरोप है कि वर्ष 2007 के बाद फर्जी अभिलेख तैयार कर इस भूमि में अवैध प्रविष्टियां की गईं. वर्ष 2018 में तत्कालीन अधिकारियों, कर्मचारियों और 58 अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तथा फर्जी प्रविष्टियां निरस्त कर दी गई थीं. इसके बावजूद वर्ष 2019 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी ओमवीर सिंह ने 162 लाभार्थियों के पक्ष में दोबारा पट्टे स्वीकृत कर दिए. बाद की जांच में भूमि के क्षेत्रफल और लाभार्थियों की संख्या में गंभीर विसंगतियां सामने आईं.