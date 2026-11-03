दिल्ली के सभी 250 वार्डों में तैनात होंगी 1,000 बैटरी चालित 'लिटर पिकर' मशीनें, MCD ने 8 वार्डों में शुरू किया ट्रायल
डेम्स कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि लिटर पिकर जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिन्हें भारत में असेंबल किया जाता है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 3, 2026 at 9:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सफाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने बैटरी चालित लिटर पिकर मशीनों का परीक्षण शुरू कर दिया है. मंगलवार को सेंट्रल नॉर्थ जोन यानी केशव पुरम जोन के आठ वार्डों में इन मशीनों को चलाया गया. इस परियोजना के तहत आने वाले समय में दिल्ली के सभी 250 वार्डों में कुल 1,000 मशीनें तैनात की जाएंगी. प्रत्येक वार्ड को चार मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी. इन मशीनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते 17 अक्टूबर को किया था. अब इनके परीक्षण की शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को बेहतर बनाना और उन स्थानों की सफाई को आसान करना है, जहां बड़ी मशीनों से सफाई करना मुश्किल होता है.
ये मशीनें वैक्यूम आधारित तकनीक से काम करती हैं. इनमें लगे सक्शन होज के माध्यम से प्लास्टिक की बोतलें, पेपर कप, खाने-पीने की चीजों के रैपर, सूखी पत्तियां और अन्य हल्का कचरा इकट्ठा किया जा सकता है. बैटरी से संचालित होने के कारण इन्हें चलाने के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता नहीं रहती. एमसीडी ने इन मशीनों को विशेष रूप से बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, संकरी गलियों और व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. ऐसे स्थानों पर बड़ी सड़क सफाई मशीनों की पहुंच सीमित रहती है. छोटी और बैटरी चालित मशीनों के जरिए इन इलाकों में सफाई कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने की योजना है.
परीक्षण संचालन के दौरान मशीनों की उपयोगिता और संकरे एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में उनकी कार्यक्षमता को टेस्ट किया जाएगा. इसके जरिए स्थानीय स्तर पर कचरा उठाने की दक्षता बढ़ाने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने में मदद मिलने की उम्मीद है. एमसीडी की इस योजना के पूरी तरह लागू होने पर राजधानी के सभी 250 वार्डों में चार-चार मशीनें उपलब्ध होंगी. यानी कुल 1,000 मशीनों के माध्यम से सफाई व्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी है.
निगम का यह कदम दिल्ली में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में अहम पहल है. दिल्ली नगर निगम के डेम्स कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया की लिटर पिकर जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसके पार्ट्स अलग अलग देश से मंगाए जाते हैं. इसे भारत में असेम्बेल किया जाता है. लीटर पीकर वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जिससे सड़कों पर जमा कूड़े को उठाया जाता है.