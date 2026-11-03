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दिल्ली के सभी 250 वार्डों में तैनात होंगी 1,000 बैटरी चालित 'लिटर पिकर' मशीनें, MCD ने 8 वार्डों में शुरू किया ट्रायल

दिल्ली में लिटर पिकर मशीनों का ट्रायल शुरू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में सफाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने बैटरी चालित लिटर पिकर मशीनों का परीक्षण शुरू कर दिया है. मंगलवार को सेंट्रल नॉर्थ जोन यानी केशव पुरम जोन के आठ वार्डों में इन मशीनों को चलाया गया. इस परियोजना के तहत आने वाले समय में दिल्ली के सभी 250 वार्डों में कुल 1,000 मशीनें तैनात की जाएंगी. प्रत्येक वार्ड को चार मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी. इन मशीनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते 17 अक्टूबर को किया था. अब इनके परीक्षण की शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को बेहतर बनाना और उन स्थानों की सफाई को आसान करना है, जहां बड़ी मशीनों से सफाई करना मुश्किल होता है.

ये मशीनें वैक्यूम आधारित तकनीक से काम करती हैं. इनमें लगे सक्शन होज के माध्यम से प्लास्टिक की बोतलें, पेपर कप, खाने-पीने की चीजों के रैपर, सूखी पत्तियां और अन्य हल्का कचरा इकट्ठा किया जा सकता है. बैटरी से संचालित होने के कारण इन्हें चलाने के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता नहीं रहती. एमसीडी ने इन मशीनों को विशेष रूप से बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, संकरी गलियों और व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. ऐसे स्थानों पर बड़ी सड़क सफाई मशीनों की पहुंच सीमित रहती है. छोटी और बैटरी चालित मशीनों के जरिए इन इलाकों में सफाई कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने की योजना है.