नोएडा: विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 100 युवकों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि शुक्रवार को एक पीड़ित व्यक्ति थाना सेक्टर-126 पहुंचा और शिकायत दी कि उसे सोशल मीडिया पर विदेशी नौकरी का आकर्षक विज्ञापन दिखाया गया था. विज्ञापन में ऊंची सैलरी, फ्री वीजा और फ्री टिकट का लालच दिया गया. संपर्क करने पर उससे अलग-अलग बहानों से करीब 1.5 लाख रुपये ले लिए गए. जब नौकरी और वीजा का कोई अता-पता नहीं चला तो उसे ठगी का एहसास हुआ. जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

नई दिल्ली/ नोएडा: विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले बेरोजगार युवकों से व्यापक स्तर पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने अब तक 100 से अधिक बेरोजगारों के साथ ठगी की है. दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी पुलिस को मिला है.

ठगी करने वाले गिरोह गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई करते हुए 43 वर्षीय नियाज अहमद उर्फ अरमान और 33 वर्षीय राजू शाह को सेक्टर 94 स्थित से गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट मिले.

बता दें कि आरोपी नियाज मूल रूप से महाराजगंज का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली के जामिया नगर में रहता है. राजू शाह बिहार के सिवान का निवासी है और वर्तमान में मानेसर, गुरुग्राम में रह रहा है. नियाज के खिलाफ अलग-अलग जगह पर तीन केस दर्ज होने की जानकारी मिली है. वहीं उसके साथी के खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपी आठवीं पास हैं और बीते एक साल से इस प्रकार की ठगी कर रहे हैं.



ऐसा था आरोपियों की ठगी का तरीका

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेहद सुनियोजित तरीके से काम करते हैं. सबसे पहले वे लैपटॉप की मदद से विदेशी कंपनियों के नाम पर आकर्षक और लुभावने फर्जी नौकरी विज्ञापन तैयार करते हैं. इन विज्ञापनों में मोटी सैलरी, सीमित सीटें, तत्काल जॉइनिंग और फ्री वीजा-टिकट जैसे ऑफर लिखे होते हैं. इसके बाद आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तलाशते हैं, जहां विदेश में नौकरी से जुड़े लोग जुड़े रहते हैं. वे इन ग्रुपों में शामिल होकर फ्यूचर लाइट मैनपावर नाम की फर्जी कंपनी के नाम से विज्ञापन शेयर करते हैं. जब कोई व्यक्ति संपर्क करता है तो आरोपी सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर ही बात करते हैं, ताकि उनकी असली पहचान और लोकेशन ट्रैक न हो सके। विश्वास दिलाने के लिए वे फर्जी ऑफर लेटर, वीजा और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के नकली टिकट भेजते हैं.



फिर मांगते हैं युवकों से रकम

इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, वीज़ा चार्ज, मेडिकल फीस, एम्बेसी अप्रूवल और टिकट कन्फर्मेशन के नाम पर चरणबद्ध तरीके से मोटी रकम वसूलते हैं. साथ ही वीजा प्रक्रिया का बहाना बनाकर वे पीड़ितों के असली पासपोर्ट अपने पास रख लेते थे, जिससे पीड़ित उन पर निर्भर हो जाए और पैसे देने को मजबूर हो जाए. मोबाइल फोन की जांच में पता चला कि आरोपी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जॉब ग्रुप से जुड़े हुए थे. अब तक करीब 100 से ज्यादा लोग इनके जाल में फंस चुके हैं. अनुमान है कि आरोपियों ने करीब 70 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की है। पैसे मिलने के बाद वे या तो संपर्क सीमित कर देते थे या ठिकाना बदलकर फरार हो जाते थे.



