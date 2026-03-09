ETV Bharat / state

'लखनऊ जंक्शन' एक सदी का सुनहरा सफर; भाप के इंजन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक, जानिए 100 साल में कितना बदला रेलवे

लखनऊ जंक्शन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है. तस्वीरों के जरिए बताया गया है कि रेलवे 100 साल में कितना बदल गया है.

लखनऊ जंक्शन के 100 साल.
लखनऊ जंक्शन के 100 साल.
लखनऊ : ब्रिटिश काल में स्थापित लखनऊ जंक्शन के 100 साल पूरे हो गए हैं. लखनऊ जंक्शन की एक सदी की अपनी कहानी है. तब से लेकर अब तक स्टेशन भवन का बाहरी हिस्सा तो नहीं बदला, लेकिन परिसर के अंदर सब कुछ बदल गया है. स्टेशन की फर्श से लेकर कमरों तक और पटरियों से लेकर ट्रेनों के इंजन तक का बदलाव साफ देखा जा सकता है.

ब्रिटिश काल में ट्रेनों के संचालन में काम आने वाले उपकरण और अब किस तरह के मॉडर्न उपकरण ट्रेनों की गति को गतिमान कर रहे हैं. पहले जहां लखनऊ जंक्शन जो यात्रियों के बीच छोटी लाइन के नाम से मशहूर है, से डीजल इंजन वाली ट्रेनें संचालित होती थीं. अब लखनऊ जंक्शन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत संचालित हो रही है. देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का भी यहीं से ऑपरेशन किया जा रहा है.

लखनऊ जंक्शन पर प्रदर्शनी लगाई गई है.

पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले लखनऊ जंक्शन के 100 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी लगाई गई है. प्रदर्शनी में अंग्रेज किस तरह से कीमती वन संपदा के लिए ट्राम्बे ऐरावत इंजन का इस्तेमाल करते थे और किस तरह ट्विन सिंलिंडर वर्टिकल हैंड ऑपरेटेड पंप से पानी चढ़ाया जाता था, इसे बखूबी दर्शाया गया है. प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक रेलवे से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है.

स्टेशन पर स्थापित टॉय ट्रेन के साथ यात्री सेल्फी लेते हैं. ब्रिटिश काल के ऐरावत इंजन की खूबी भी बताई गई है. इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से मीटर गेज युग के विशिष्ट उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे पुश निरीक्षण ट्रॉली, स्लीपर टॉन्ग, रेल कटर, मेज लेवल उपकरण फिश प्लेट स्पैनर और कुल्हाड़ियों, जो पटरियों के रखरखाव में मानवीय कुशलता के साक्षी हैं.

पहले गत्ते से बने टिकट यात्रियों को दिए जाते थे.
पहले गत्ते से बने टिकट यात्रियों को दिए जाते थे.

सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में यांत्रिक लीवर फ्रेम, सेमाफोर सिग्नल, ब्लॉक उपकरण और टोकन प्रणाली प्रदर्शित है, जो कभी सुरक्षित रेल संचालन के सूत्रधार थे. विद्युत विभाग की तरफ से पुराने बटन स्विच, एनालॉग ऊर्जा मीटर और फिलामेंट बल्ब प्रदर्शित किए गए हैं. वाणिज्य विभाग ने एडमंडसन लकड़ी की बेंच, मुद्रित कार्ड टिकट, टिकट पंचिग मशीन, पुराने आरक्षण चार्ट, पार्सल वजन मशीन और सीलिंग प्लायर्स प्रदर्शित किए हैं.

रेलवे सुरक्षा बल के स्टॉल पर बॉडी वॉर्न कैमरा, हथकड़ी, लाठी, विशेष सुरक्षा जैकेट्स, लाउड हेलर, वॉकी टॉकी जो मजबूत रेल व यात्री सुरक्षा में उपयोग किए जाते रहे हैं. परिचालन, यांत्रिक और भंडार विभाग की तरफ से गार्ड की सीटी, हैड सिग्नल लैप, पर्यावरण अनुकूल सफाई यंत्र पुराने कैमरे, एबीसी कपलर और ऐतिहासिक अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं.

पहले और अब का कैश बैग.
पहले और अब का कैश बैग.

प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण कैव वे क्षेत्र में स्थापित 102 वर्ष पुरानी नैरो गेज स्टीम लोकोमोटिव है. इस ऐतिहासिक इंजन का निर्माण इंग्लैंड की जॉन फाउलर एंड कंपनी ने किया है. महाराजगंज जिले के ट्रैम्प मोटर ट्रांसपोर्ट स्कीम के अंतर्गत 1924 से 1982 तक संचालित रहा था. यह स्टीम युग की इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति का प्रतीक है.

प्रदर्शनी में पॉइंट और सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई है.
प्रदर्शनी में पॉइंट और सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई है.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया, लखनऊ जंक्शन का शताब्दी समारोह भारतीय रेलवे की नवाचार, संयम, साहस और जनसेवा की अटूट परंपरा का प्रतीक है. ये उत्सव अतीत के वैभव को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ते हैं. यह प्रदर्शनी जनता और रेल यात्रियों विशेषकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुली है.

लखनऊ में हुई फिल्मों की शूटिंग के बारे में भी बताया गया है.
लखनऊ में हुई फिल्मों की शूटिंग के बारे में भी बताया गया है.

यह एक प्रयास है कि नई पीढ़ी रेलवे की समृद्ध विरासत से परिचित हो और स्टेशन के गौरवशाली अतीत की प्रेरणादायी झलक प्राप्त कर सके. यह प्रदर्शनी 10 दिन तक पूरी तरह फ्री है. किसी यात्री से कोई टिकट नहीं लिया जाएगा. वर्तमान पीढ़ी रेलवे से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत को करीब से देख सके, इसी उद्देश्य के साथ इस प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ जंक्शन पर किया गया है.

