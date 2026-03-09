ETV Bharat / state

'लखनऊ जंक्शन' एक सदी का सुनहरा सफर; भाप के इंजन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक, जानिए 100 साल में कितना बदला रेलवे

लखनऊ जंक्शन के 100 साल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : ब्रिटिश काल में स्थापित लखनऊ जंक्शन के 100 साल पूरे हो गए हैं. लखनऊ जंक्शन की एक सदी की अपनी कहानी है. तब से लेकर अब तक स्टेशन भवन का बाहरी हिस्सा तो नहीं बदला, लेकिन परिसर के अंदर सब कुछ बदल गया है. स्टेशन की फर्श से लेकर कमरों तक और पटरियों से लेकर ट्रेनों के इंजन तक का बदलाव साफ देखा जा सकता है. ब्रिटिश काल में ट्रेनों के संचालन में काम आने वाले उपकरण और अब किस तरह के मॉडर्न उपकरण ट्रेनों की गति को गतिमान कर रहे हैं. पहले जहां लखनऊ जंक्शन जो यात्रियों के बीच छोटी लाइन के नाम से मशहूर है, से डीजल इंजन वाली ट्रेनें संचालित होती थीं. अब लखनऊ जंक्शन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत संचालित हो रही है. देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का भी यहीं से ऑपरेशन किया जा रहा है. लखनऊ जंक्शन पर प्रदर्शनी लगाई गई है. (Video Credit; ETV Bharat) पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले लखनऊ जंक्शन के 100 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी लगाई गई है. प्रदर्शनी में अंग्रेज किस तरह से कीमती वन संपदा के लिए ट्राम्बे ऐरावत इंजन का इस्तेमाल करते थे और किस तरह ट्विन सिंलिंडर वर्टिकल हैंड ऑपरेटेड पंप से पानी चढ़ाया जाता था, इसे बखूबी दर्शाया गया है. प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक रेलवे से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है. स्टेशन पर स्थापित टॉय ट्रेन के साथ यात्री सेल्फी लेते हैं. ब्रिटिश काल के ऐरावत इंजन की खूबी भी बताई गई है. इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से मीटर गेज युग के विशिष्ट उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे पुश निरीक्षण ट्रॉली, स्लीपर टॉन्ग, रेल कटर, मेज लेवल उपकरण फिश प्लेट स्पैनर और कुल्हाड़ियों, जो पटरियों के रखरखाव में मानवीय कुशलता के साक्षी हैं.