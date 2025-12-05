ETV Bharat / state

गंग नहर के 100 वर्ष पूरे होने पर CM ने नहरी तंत्र के लिए दी 1717 करोड़ के कार्यों की सौगात, बढ़ाया गन्ने का समर्थन मूल्य

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी.

मुख्यमंत्री ने गंग नहर का किया पूजन (ETV Bharat Sriganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 8:35 PM IST

श्रीगंगानगर: साधुवाली में गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को आयोजित शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के नहरी तंत्र को नई मजबूती देने के लिए 1717 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार कार्यों की सौगात दी. उन्होंने महाराजा गंगा सिंह की ऐतिहासिक दूरदर्शिता को नमन करते हुए गन्ने की एमएसपी में 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

भजनलाल शर्मा ने गंग नहर शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर, 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने के संकल्प के साथ गंग नहर का शिलान्यास किया था. उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने गंग नहर के पुनरुद्धार के लिए 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है. उन्होंने कहा कि यह अवसर मरुस्थल को अन्न भंडार में बदलने की दूरदर्शी सोच का पर्व है. यह राजस्थान के सुनहरे भविष्य के निर्माण का एक सुनहरा पल है.

सीएम ने की गन्ने की एमएसपी में वृद्धि की घोषणा (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें: किसानों के लिए अच्छी खबर : राजस्थान के PSS और MIS के प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

'अक्टूबर 2027 तक पूरे होंगे पुनरुद्धार कार्य': भजनलाल शर्मा ने कहा कि 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पूरे नहर तंत्र की जीवन क्षमता बढ़ेगी. साथ ही, 300 करोड़ रुपए से बीकानेर कैनाल के पुनरुद्धार से सीधे तौर पर लाखों किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं, प्रथम चरण में 695 करोड़ रुपए से गंग नहर प्रणाली के 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का ऑटोमेशन भी होगा. 75 करोड़ रुपए से क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा. इन कार्यों को अक्टूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

पढ़ें: सहकारिता मंत्री दक बोले- मूंग की खरीद पर बिचौलिए होंगे बैन, 'त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र' में होगी MSP पर खरीद

नहरी तंत्र के लिए किया 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार मानते हैं. प्रदेश में सिंचाई जल की कमी को पूरा करने के लिए कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं. नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए दो वर्षों में करीब 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 1400 करोड़ रुपए के कार्य प्रगतिरत हैं और 3265 करोड़ रुपए के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है. आईजीएनपी नहरों के जीर्णोद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है.

पढ़ें: गंग नहर से सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर शुरू किया पड़ाव, दी ये चेतावनी - Farmers sit in at the Collectorate

गन्ने की एमएसपी में वृद्धि की घोषणा: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गन्‍ने के वर्तमान समर्थन मूल्‍य को 15 रुपए बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गेती किस्म के गन्‍ने के लिए समर्थन मूल्‍य 401 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 416 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के लिये 391 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 406 रुपए प्रति क्विंटल, पछेती किस्म के लिए 386 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 401 रुपए प्रति क्विंटल की जाती है.

गंग नहर से जुड़े अन्य विकास कार्य: केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गंग नहर के पुनरुद्धार कार्य, नहरी तंत्र को संगठित एवं सुदृढ़ करने के साथ ही किसानों की सुरक्षा का बड़ा प्रयास है. उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने महाराजा गंगा सिंह को नहरी तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया था. महाराजा गंगा सिंह ने वर्ष 1925 में गंग नहर की नींव रखी और 'वैली ऑफ डेथ' को 'वैली ऑफ लाइफ' में बदला. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए अंतिम खेत तक पानी उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में सुधारों से गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के किसानों को राहत मिली है.

गंग नहर का किया पूजन: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभास्थल पर जल संसाधन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में विभिन्न प्रोजेक्ट मॉडल्स का अवलोकन किया. सीएम ने गाजर धुलाई की मशीन का निरीक्षण कर गाजर उत्पादन से संबंधित जानकारी भी ली. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभास्थल के नजदीक गंग नहर का विधिवत पूजन किया. उन्होंने सादुलशहर में दो वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया. इस अवसर पर राज्य किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, राजस्थान माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, गंगानगर जयदीप बिहाणी, सिद्धि कुमारी, हरलाल सहारण, गणेशराज बंसल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, कैलाश मेघवाल, सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी, बिहारीलाल बिश्नोई, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फलोदी दौरा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार शाम को फलोदी जिला क्षेत्र लोहावट के जम्भेश्वर नगर पहुंचे. यहां उन्होंने फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई के बड़े भाई चौधरी बीरबलराम विश्नोई के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल होकर परिवार को ढांढस बंधाया. मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में विधायक विश्नोई सहित पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. शोकसभा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री पास स्थित ढेलाणा गांव भी पहुंचे. यहां वे आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के भतीजे के विवाह समारोह में शामिल हुए और परिजनों को शुभकामनाएं दीं.

