जानें किस पार्टी के पास है देश का सबसे पुराना चुनाव चिन्ह? स्थापना को पूरे हुए 100 साल

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना के आज 100 साल पूरे हो गए. रांची के प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया.

100 years of Communist Party of India
सीपीआई (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 5:32 PM IST

5 Min Read
रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) आज अपनी स्थापना का शताब्दी दिवस समारोह मना रही है. सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर, 1925 को कानपुर में हुई थी. इसके सदस्य पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं. आजादी की लड़ाई में और उसके बाद भारतीय राजनीति में मजदूर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई में सीपीआई ने अहम भूमिका निभाई.

सीपीआई पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल जैसे राज्यों में सीपीएम के साथ सत्ता में रही है. इसने लोकसभा और बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका भी बखूबी निभाई है. लेकिन एक उपलब्धि जो इस पार्टी को बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग करती है और उसे खास बनाती है, वह है उसका चुनाव चिन्ह!

झारखंड में सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक कहते हैं कि आज पार्टी 100 साल की हो गई है. इन सौ सालों में कई पार्टियां बनीं, कई विलुप्त हो गईं, और कई पुरानी पार्टियां आज नए चुनाव सिंबल के साथ अस्तित्व में हैं, लेकिन हमारी पार्टी की यह खासियत है कि हम आज भी उसी चुनाव चिह्न, हंसिया और जौ की बाली के साथ हैं, जिसके साथ हमने 1952 में आजाद भारत का पहला आम चुनाव लड़ा था. आज भी हम उसी चुनाव चिह्न के साथ लोगों के बीच हैं.

जानकारी देते सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक (ईटीवी भारत)

सबसे पुराने चुनाव चिन्ह वाली पार्टी है सीपीआई

महेंद्र पाठक ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनका चुनाव चिन्ह सबसे पुराना है. उन्होंने कहा कि बीजेपी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसकी स्थापना 1980 के दशक में हुई थी, जबकि उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था.

इसी तरह, कांग्रेस पार्टी का गठन 28 दिसंबर, 1885 को हुआ. आजादी के बाद 1952 में पहले लोकसभा चुनावों से भले ही इसका झंडा तिरंगा रहा है, लेकिन इसका चुनाव चिन्ह दो बार बदला है. इसी तरह, एक समय केंद्र में वी.पी. सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली पार्टी जनता दल, न सिर्फ कई गुटों में बंट गई, बल्कि उसका चुनाव चिन्ह, चक्र या चक्का, भी अलग-अलग नई पार्टियों के लिए अलग-अलग चिन्हों से बदल दिया गया.

सिंबल के लिहाज से सीपीआई देश की बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग है. महेंद्र पाठक कहते हैं कि जब से पार्टी की स्थापना हुई. तब से लेकर आजादी के बाद चुनाव होने तक पार्टी का सिंबल, हथौड़ा और हंसिया रहा. हालांकि, जब चुनाव आयोग ने आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव करवाया, तो उसने पार्टी को हंसिया और जौ की बाली का सिंबल दिया. यह सिंबल तब से वैसा ही है, क्योंकि यह किसानों, मजदूरों और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की आवाज बनी हुई है.

100 years of Communist Party of India
एक-दूसरे को केक खिलाते सीपीआई नेता (ईटीवी भारत)

दूसरी पार्टियों के बदलते रहे चुनाव चिन्ह

आजाद भारत के इतिहास में सीपीआई का चुनाव चिन्ह भले ही जस का तस रहा हो. लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी जैसी पार्टियों के चुनाव चिन्ह लगातार बदलते रहे. जब कांग्रेस पार्टी ने 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत का पहला आम चुनाव लड़ा, तो उसका चुनाव चिन्ह जोड़ा बैल था. 1969 में पार्टी में अंदरूनी विवाद के बाद, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी का चुनाव चिह्न गाय और बछड़ा हुआ. फिर 1978 में, मौजूदा कांग्रेस पार्टी, या कांग्रेस (I) का चुनाव चिन्ह हाथ हुआ.

इसी तरह, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का गठन किया, तब उसका चुनाव चिन्ह दीपक था. 1977 में, जब कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, तो जनसंघ का भी विलय जनता पार्टी में हुआ. जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलधर किसान था. बाद में, 1980 में, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई. तब से उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है.

100 years of Communist Party of India
माल्यार्पण करते सीपीआई नेता (ईटीवी भारत)

कांग्रेस की सत्ता के विरोध की आवाज के रूप में पहचान बनाने वाली जनता पार्टी का चुनाव चिह्न हलधर किसान था. बाद में इसके ज्यादातर समाजवादी नेताओं ने जनता दल का गठन किया, तब इसे चुनाव चिह्न मिला चक्र छाप. जब जनता दल टूटा, तो राष्ट्रीय जनता दल (RJD), समाजवादी पार्टी (SP), और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां बनीं.

आरजेडी को लालटेन चिन्ह मिला, जबकि जनता दल और समता पार्टी के विलय के बाद एक नई पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) बनी. चुनाव आयोग ने उसे तीर चिन्ह दिया. इसी तरह, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी बदलते रहे, लेकिन 1960 के दशक में सीपीआई से अलग होकर CPM बनने के बावजूद हंसिया और जौ की बाली चिन्ह सीपीआई के पास ही रहा.

100 years of Communist Party of India
ध्वजारोहण करते सीपीआई नेता (ईटीवी भारत)

ध्वजारोहण कर मनाया गया स्थापना दिवस

सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण और केक काटकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया. इस दौरान बलिवेदी पर पुष्पांजलि भी की गई. महेंद्र पाठक ने बताया की फरवरी में रांची में शताब्दी वर्ष कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें डी. राजा शामिल होंगे.

