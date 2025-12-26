ETV Bharat / state

जानें किस पार्टी के पास है देश का सबसे पुराना चुनाव चिन्ह? स्थापना को पूरे हुए 100 साल

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) आज अपनी स्थापना का शताब्दी दिवस समारोह मना रही है. सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर, 1925 को कानपुर में हुई थी. इसके सदस्य पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं. आजादी की लड़ाई में और उसके बाद भारतीय राजनीति में मजदूर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई में सीपीआई ने अहम भूमिका निभाई.

सीपीआई पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल जैसे राज्यों में सीपीएम के साथ सत्ता में रही है. इसने लोकसभा और बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका भी बखूबी निभाई है. लेकिन एक उपलब्धि जो इस पार्टी को बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग करती है और उसे खास बनाती है, वह है उसका चुनाव चिन्ह!

झारखंड में सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक कहते हैं कि आज पार्टी 100 साल की हो गई है. इन सौ सालों में कई पार्टियां बनीं, कई विलुप्त हो गईं, और कई पुरानी पार्टियां आज नए चुनाव सिंबल के साथ अस्तित्व में हैं, लेकिन हमारी पार्टी की यह खासियत है कि हम आज भी उसी चुनाव चिह्न, हंसिया और जौ की बाली के साथ हैं, जिसके साथ हमने 1952 में आजाद भारत का पहला आम चुनाव लड़ा था. आज भी हम उसी चुनाव चिह्न के साथ लोगों के बीच हैं.

जानकारी देते सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक (ईटीवी भारत)

सबसे पुराने चुनाव चिन्ह वाली पार्टी है सीपीआई

महेंद्र पाठक ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनका चुनाव चिन्ह सबसे पुराना है. उन्होंने कहा कि बीजेपी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसकी स्थापना 1980 के दशक में हुई थी, जबकि उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था.

इसी तरह, कांग्रेस पार्टी का गठन 28 दिसंबर, 1885 को हुआ. आजादी के बाद 1952 में पहले लोकसभा चुनावों से भले ही इसका झंडा तिरंगा रहा है, लेकिन इसका चुनाव चिन्ह दो बार बदला है. इसी तरह, एक समय केंद्र में वी.पी. सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली पार्टी जनता दल, न सिर्फ कई गुटों में बंट गई, बल्कि उसका चुनाव चिन्ह, चक्र या चक्का, भी अलग-अलग नई पार्टियों के लिए अलग-अलग चिन्हों से बदल दिया गया.

सिंबल के लिहाज से सीपीआई देश की बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग है. महेंद्र पाठक कहते हैं कि जब से पार्टी की स्थापना हुई. तब से लेकर आजादी के बाद चुनाव होने तक पार्टी का सिंबल, हथौड़ा और हंसिया रहा. हालांकि, जब चुनाव आयोग ने आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव करवाया, तो उसने पार्टी को हंसिया और जौ की बाली का सिंबल दिया. यह सिंबल तब से वैसा ही है, क्योंकि यह किसानों, मजदूरों और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की आवाज बनी हुई है.