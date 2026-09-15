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अलीगढ़ में 100 साल पुराना सीमा रेलवे फाटक स्थायी बंद, दीवार खड़ी होते ही भड़का लोगों का गुस्सा

अलीगढ़ में सीमा रेलवे फाटक के बंद होते ही लोगों का गुस्सा भड़का. ( ईटीवी भारत )

अलीगढ़ में 100 साल पुराना सीमा रेलवे फाटक स्थायी बंद. (ईटीवी भारत)

दीवार बनती देख बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और काम रुकवाने की मांग करने लगे. विरोध की आशंका को देखते हुए आरएएफ के साथ कई थानों की पुलिस भी मौके पर तैनात रही.

सोमवार को रेलवे कर्मचारी जेसीबी और निर्माण सामग्री लेकर मौके पर पहुंचे. रास्ते के दोनों ओर निर्माण सामग्री डालकर दीवार खड़ी करने का काम शुरू किया गया. ट्रैक के पास सड़क का कुछ हिस्सा भी उखाड़ा गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक सीमा फाटक शहर और सिविल लाइंस क्षेत्र के बीच आवाजाही का महत्वपूर्ण लिंक है. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, न्यायालय, स्कूल, बाजार और मतदान केंद्रों तक जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते रहे हैं. फाटक बंद होने के बाद लोगों को दूसरे रास्तों से लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. सबसे अधिक परेशानी पैदल चलने वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को होने की बात कही जा रही है.

अलीगढ़ में सीमा रेलवे फाटक के बंद होते ही लोगों का गुस्सा भड़का. (ईटीवी भारत)

लोगों का आरोप है कि रेलवे ने फाटक तो बंद कर दिया, लेकिन पैदल और स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था नहीं की.

सोमवार को रेलवे ने क्रॉसिंग के दोनों ओर रास्ता बंद कर दीवार बनाने का काम शुरू किया गया. जेसीबी और मजदूरों के पहुंचते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और विरोध शुरू कर दिया.

अलीगढ़ : दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर शहरवासियों की आवाजाही के अहम रास्ते के रूप में करीब 100 साल से इस्तेमाल हो रहा सीमा रेलवे क्रॉसिंग (गेट नंबर-110) अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस रेलखंड पर ट्रेनें करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती हैं. क्रॉसिंग पर पहले भी हादसे हो चुके हैं. सकरा रास्ता होने के कारण यहां अंडरपास या ओवरब्रिज बनाना भी आसान नहीं है. यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद करना जरूरी था.

रेलवे के मुताबिक सीमा फाटक से करीब 50 मीटर दूर कठपुला की ओर जाने वाला रास्ता है. इसके अलावा करीब 500 मीटर दूर जेल रोड ओवरब्रिज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इन वैकल्पिक रास्तों से दूरी काफी बढ़ जाएगी.

उनका कहना है कि वाहनों की आवाजाही रोकनी है तो रोकी जाए, लेकिन पैदल लोगों के लिए सुरक्षित रास्ता जरूर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

अलीगढ़ में 100 साल पुराना सीमा रेलवे फाटक स्थायी बंद होने पर प्रदर्शन. (ईटीवी भारत)

स्थानीय निवासी दुष्यंत प्रताप सिंह ने बताया कि करीब नौ महीने से लोगों को फाटक खुलने की बात कही जा रही थी. 15 सितंबर को फाटक खुलने की उम्मीद थी, लेकिन अब यहां दीवार खड़ी की जा रही है.

उन्होंने कहा कि नई बस्ती और अनोना हाउस के लोगों को रोजगार, बच्चों की स्कूल आवाजाही और कारोबार में परेशानी होगी. उन्होंने फ्लाईओवर या सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ते की मांग की है.

समाजसेवी आगा यूनुस खान ने कहा कि यह ऐतिहासिक मार्ग तस्वीर महल की ओर से जीटी रोड को जोड़ता है और दो विधानसभा क्षेत्रों के बीच आवाजाही का रास्ता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मरम्मत के नाम पर कई महीनों तक फाटक बंद रखा गया और अब स्थायी रूप से दीवार खड़ी की जा रही है.

उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रयागराज डीआरएम से भी पत्राचार किया गया है. लोगों ने प्रशासन से फैसले पर दोबारा विचार कर कम से कम पैदल आवागमन के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है.

मौके पर आरएएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस सरवम सिंह, क्षेत्राधिकारी बन्नादेवी धनंजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस सत्यवीर सिंह और स्टेशन अधीक्षक मुकेश उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.