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आंखों से नहीं, स्पर्श से देखा जैसलमेर, 100 दृष्टिबाधित बच्चियों का सपना हुआ पूरा

दृष्टिबाधित बच्चियों ने किला और पटवा हवेली का किया भ्रमण ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: दुनिया खूबसूरत नजारों को आंखों से देखती है, लेकिन कुछ लोग खूबसूरती को स्पर्श, शब्दों और एहसासों से महसूस करते हैं. जैसलमेर में ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला, जब अंध कन्या प्रकाश गृह की 100 दृष्टिबाधित बच्चियां अपना वर्षों पुराना सपना पूरा करने पहुंचीं.दो बसों में स्टाफ सहित करीब 120 लोगों का समूह जैसलमेर पहुंचा. बच्चियों की इच्छा थी कि वे किले, हवेलियों और रेगिस्तान को करीब से महसूस करें. इसके लिए संस्था ने तीन महीने पहले से तैयारी की थी.किले और हवेलियों का भ्रमण बच्चियों के लिए सपने के सच होने जैसा रहा. उन्होंने दीवारों को छूकर और कहानियां सुनकर इतिहास को समझा. रेत के टीलों पर पहुंचकर उनकी खुशी देखते ही बन रही थी.