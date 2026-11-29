आंखों से नहीं, स्पर्श से देखा जैसलमेर, 100 दृष्टिबाधित बच्चियों का सपना हुआ पूरा
अंध कन्या प्रकाश गृह की बच्चियों ने किला और पटवा हवेली का किया भ्रमण, दीवारों को छूकर और कहानियां सुनकर समझा इतिहास.
Published : November 29, 2026 at 3:04 PM IST
जैसलमेर: दुनिया खूबसूरत नजारों को आंखों से देखती है, लेकिन कुछ लोग खूबसूरती को स्पर्श, शब्दों और एहसासों से महसूस करते हैं. जैसलमेर में ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला, जब अंध कन्या प्रकाश गृह की 100 दृष्टिबाधित बच्चियां अपना वर्षों पुराना सपना पूरा करने पहुंचीं.दो बसों में स्टाफ सहित करीब 120 लोगों का समूह जैसलमेर पहुंचा. बच्चियों की इच्छा थी कि वे किले, हवेलियों और रेगिस्तान को करीब से महसूस करें. इसके लिए संस्था ने तीन महीने पहले से तैयारी की थी.किले और हवेलियों का भ्रमण बच्चियों के लिए सपने के सच होने जैसा रहा. उन्होंने दीवारों को छूकर और कहानियां सुनकर इतिहास को समझा. रेत के टीलों पर पहुंचकर उनकी खुशी देखते ही बन रही थी.
आखिरकार पूरा हुआ जैसलमेर देखने का सपना: एक छात्रा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जैसलमेर आने की इच्छा वे लंबे समय से अपनी प्रिंसिपल दीपाली मैम से जता रही थीं. आखिरकार 100 बच्चियों के समूह के साथ यहां आने का मौका मिला. उन्होंने किला और पटवा हवेली का भ्रमण किया और जो कुछ आंखों से नहीं देख सकती थीं, उसे अपने स्पर्श से महसूस किया. छात्रा ने बताया कि संस्था की प्रिंसिपल और स्टाफ बच्चियों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और यात्रा के दौरान भी उन्हें परिवार जैसा अपनापन मिलता है.
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राजसी जीवन की कल्पना से खिल उठे चेहरे: स्टूडेंट ने बताया कि पटवा हवेली की छह मंजिलों और पुराने समय के राजसी जीवन के बारे में जब उन्हें विस्तार से समझाया गया तो उन्होंने मन की आंखों से उसकी कल्पना की. राजा-महाराजाओं के कपड़े, रहन-सहन और उस दौर की चीजों के बारे में सुनकर उनके मन में हवेली की तस्वीर उभर आई. कई वर्षों से जैसलमेर घूमने की ख्वाहिश थी और आखिरकार आज यह सपना पूरा हुआ. शाम को रेगिस्तान में टेंट के भीतर ठहरने और वहां होने वाली गतिविधियों को लेकर भी बच्चियां काफी उत्साहित थीं.
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ब्रेल से दे रहीं उजाले की शिक्षा: अंध कन्या प्रकाश गृह की प्रिंसिपल दीपाली राठौड़ पिछले 30 वर्षों से संस्था से जुड़ी हैं और पिछले 10 वर्षों से प्रिंसिपल के रूप में जिम्मेदारी निभा रही हैं. संस्था में कुल 163 दृष्टिबाधित बच्चियां हैं. यहां बच्चियों को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है. हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद बच्चियां सामान्य कॉलेजों में आगे पढ़ाई करती हैं और संस्था के हॉस्टल में रहकर अपनी शिक्षा जारी रखती हैं. संस्था उनके भोजन, आवास और पढ़ाई सहित आवश्यक सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराती है.
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