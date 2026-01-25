ETV Bharat / state

जयपुर में 27वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली, शहर की सड़कों पर दौड़े 100 ऐतिहासिक वाहन

जयपुर की सड़कों पर 27वीं विंटेज-क्लासिक कार रैली में 100 दुर्लभ वाहन दौड़े. 1913 फोर्ड मॉडल टी और बुगाटी 1929 जैसे ऐतिहासिक कारें आकर्षण बनीं.

जयपुर में विंटेज कार रैली
जयपुर में विंटेज कार रैली (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 8:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: गुलाबी नगरी की सड़कों पर रविवार को विंटेज और क्लासिक कारें दौड़ती हुई नजर आईं. करीब 100 दुर्लभ और ऐतिहासिक कारें रैली में शामिल हुईं. इसमें 113 साल पुरानी 1913 की फोर्ड मॉडल टी और 104 साल पुरानी ऑस्टिन सेवन खास आकर्षण का केंद्र रहीं. राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से 27वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली आयोजित की गई. इससे पहले शनिवार को जय महल पैलेस में विंटेज कारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी. रविवार को कारों की रैली के बाद शाम को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खेल एवं युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए.

खेल एवं युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि विंटेज और क्लासिक कारों के मालिक इतिहास के संरक्षक हैं. एग्जीबिशन और ड्राइव को देखने आए दर्शकों की भारी संख्या से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के आयोजन टूरिज्म, संस्कृति और विरासत को कैसे बढ़ावा देते हैं. उन्होंने प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की.

रैली में शामिल विंटेज कार
रैली में शामिल विंटेज कार (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- गुलाबी नगर में दौड़ती नजर आईं विंटेज और क्लासिक कारें, 100 से ज्यादा दुर्लभ कारें रहीं आकर्षण का केंद्र

इनको मिले पुरुस्कार: विजेताओं को पुरस्कार तीन श्रेणियों विंटेज, क्लासिक और मॉडर्न क्लासिक में प्रदान किए गए. विंटेज श्रेणी में कॉनकोर्स डी' एलिगेंस टाइटल से अवॉर्ड दिलजीत टाइटस (बुगाटी 1929) को दिया गया. फर्स्ट-बेस्ट मेंटेंड कार यूरोपियन का पुरस्कार द जेम पैलेस को (1939-मर्सिडीज बेंज); मोस्ट ओरिजनल कार यूरोपियन टाइटल का पुरस्कार आदित्य रमन (1935-मर्सिडीज बेंज), बेस्ट मेंटेंड कार अमेरिकन का पुरस्कार मुकेश अग्रवाल (1930-फोर्ड ए) को मिला. फर्स्ट-बेस्ट रीस्टोर्ड कार अमेरिकन का पुरस्कार घनी ऑटोज (1933-शैवरलेट मास्टर ईगल), बेस्ट रीस्टोर्ड कार यूरोपियन सिद्धार्थ सिंह कच्छावा (हम्बर, 1932) ने जीता.

वहीं, क्लासिक और मॉडर्न क्लासिक श्रेणी में कॉनकोर्स डी' एलिगेंस टाइटल से गौतम हरि सिंघानिया ने (1951 - जगुआर XK 120) के लिए पुरस्कार जीता. फर्स्ट-बेस्ट मेंटेंड कार यूरोपियन का पुरस्कार मीत बडालिया (1960-ऑस्टिन हैले), फर्स्ट-बेस्ट रीस्टोर्ड कार यूरोपियन का टाइटल (रघु सिन्हा मेमोरियल ट्रॉफी) विजीत सिंह को (1961 मर्सिडीज बेंज) के लिए मिला. फर्स्ट-बेस्ट मेंटेंड कार अमेरिकन का पुरस्कार डॉ. समरेश श्रीवास्तव (1949-लिंकन) ने जीता. इनके अतिरिक्त कई अन्य टाइटल्स के पुरस्कार वितरित किए गए. चीफ जज कोलकाता के श्रीवर्धन कनोरिया के साथ जयपुर के अधिराज सिंह ने कारों को मौलिकता, रखरखाव, दुर्लभता, उद्गम के आधार पर जज किया.

राज्यवर्धन राठौड़ ने दिए पुरस्कार
राज्यवर्धन राठौड़ ने दिए पुरस्कार (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- विंटेज कार शो 'लाल परी' का जलबा, खूबसूरती से चुराया लोगों का दिल

कारों को देखने के लिए जुटी भीड़: विंटेज और क्लासिक कार रैली को जय महल पैलेस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. यह रैली गवर्नमेंट हॉस्टल, एमआई रोड, पांच बत्ती, स्टेच्यू सर्कल, अंबेडकर सर्कल, जनपथ टर्न से चोम्मू सर्कल होते हुए जय महल पैलेस में लौटकर समाप्त हुई. सड़कों पर दौड़ती इन विंटेज और क्लासिक कारों को देखने के लिए लोग उत्साहित नजर आए.

एग्जीबिशन में दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर सहित राजस्थान से लगभग 100 विंटेज और क्लासिक कारें शामिल हुईं. कुछ लोगों के पास 20 से 25 कारों का कलेक्शन है, तो कुछ लोगों के लिए ये पारिवारिक विरासत और भावनात्मक जुड़ाव का विषय हैं. शाम को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब के संस्थापक अध्यक्ष दयानिधि कासलीवाल, उपाध्यक्ष सुधीर कासलीवाल, सचिव अविजित सिंह बदनौर, पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र सिंह शेखावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ की सड़कों पर दिखा विटेंज कारों का जलवा, 1923 की बेबी ऑस्टिन रैली में आई नजर

TAGGED:

CLASSIC CARS RALLY
JAIPUR CAR RALLY
BUGATTI 1929
HISTORIC CARS IN JAIPUR
JAIPUR VINTAGE CAR RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.