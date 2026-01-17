यमुनानगर में 100 क्विंटल खैर की लकड़ी जब्त, तस्करी कर हिमाचल में बेचने की थी तैयारी
10 लाख रुपए की करीब 100 क्विंटल खैर की लकड़ी को वन विभाग की टीम ने यमुनानगर पुलिस की मदद से जब्त किया है.
Published : January 17, 2026 at 6:55 PM IST
यमुनानगरः हरियाणा के जंगलों में पाई जाने वाली खैर की लकड़ी की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है. इसी कड़ी में वन विभाग और यमुनानगर पुलिस की टीम ने पीछा कर 100 क्विंटल खैर की लकड़ी से लदे ट्रक को जब्त किया है. जब्त लकड़ी की कीमत 10 लाख अनुमानित है. पुलिस ने ट्रक को बिलासपुर की अनाज मंडी से जब्त किया है. पुलिस से घिरता देख चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. पकड़ी गई लकड़ी की पैमाइश की जा रही है.
गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाईः छछरौली रेंजर बलजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि "सुबह 3 बजे जाटावाला गांव से खैर से लदी एक गाड़ी बिलासपुर के रास्ते हिमाचल जाएगी. हमने पुलिस की मदद से गाड़ी को जब्त कर लिया है. खैर की लकड़ी अत्यंत कीमती होती है. इसके अवैध कटान से पर्यावरण और वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचता है. विभाग अब इस तस्करी से जुड़े नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है."
हिमाचल के काला अम्ब क्षेत्र में की गई कार्रवाईः वन विभाग के अनुसार लकड़ी एक ट्रक में भरकर हिमाचल प्रदेश बेचने के लिए ले जाई जा रही थी. यह कार्रवाई हिमाचल के काला अम्ब क्षेत्र में की गई, जहां संदिग्ध ट्रक को रोका गया. टीम को देखते ही ट्रक चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है. जब्त ट्रक में बड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी भरी हुई थी, जिसे अवैध रूप से काटा गया था.
हिमाचल प्रदेश में ऊंचे कीमत पर बेची जाती है लकड़ीः छछरौली रेंजर बलजीत सिंह ने बताया कि "लकड़ी की पैमाइश फिलहाल अनाज मंडी परिसर में की जा रही है. प्रारंभिक जांच में लकड़ी का वजन लगभग 100 क्विंटल आंका गया है. पकड़ी गई खैर की लकड़ी आसपास के जंगलों से अवैध रूप से काटी गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह ट्रक जाटावाला गांव से हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहा था, जहां इसे ऊंचे दामों पर बेचे जाने की योजना थी."