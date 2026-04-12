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कुचामन सिटी में साइबर ठगी हॉटस्पॉट्स पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 17 लोग डिटेन

कुचामन सिटी में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने रविवार सुबह 100 जवानें लगाकर छापेमारी की.

पुलिस ने बरामद की बाइक
पुलिस ने बरामद की बाइक (ETV Bharat Kuchaman city)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
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डीडवाना-कुचामन: जिले में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने रविवार अल सुबह व्यापक कार्रवाई की. थाना कुचामन सिटी के नेतृत्व में सेक्टर के विभिन्न थानों की संयुक्त टीमों ने करीब 100 पुलिसकर्मियों के साथ चिन्हित हॉट स्पॉट्स पर एक साथ दबिश दी. इस ऑपरेशन में 17 व्यक्तियों को डिटेन किया गया, जबकि 7 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए.

पुलिस ने 4 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर 50 से अधिक साइबर शिकायतों का खुलासा किया. जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई का सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा, वृताधिकारी मुकेश चौधरी और थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने किया. कुचामन सिटी, नावां, चितावा और मारोठ थानों की टीमों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया.

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म्यूल खातों से करोड़ों की ठगी का नेटवर्क उजागर: वृताधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि म्यूल खातों के जरिए निवेश, नौकरी और ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों से लाखों से करोड़ों रुपये तक ठगी की जा रही थी. इन खाताधारकों के खिलाफ 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. एक आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. इस नेटवर्क से जुड़े 100 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को जांच के दायरे में लिया गया है.

चार बड़े मामलों में करोड़ों की ठगी: कुचामन सिटी थाना क्षेत्र में निवेश और नौकरी के नाम पर 9 लाख रुपये से अधिक की ठगी. मारोठ में 2 लाख रुपये से अधिक की ठगी. चितावा में सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी. नावां शहर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ट्रेडिंग स्कैम में करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी. सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNSS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की धाराओं के तहत जांच चल रही है.

कई राज्यों तक फैला साइबर गिरोह: पुलिस के अनुसार, इन म्यूल खातों से जुड़ी साइबर ठगी की शिकायतें तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों से दर्ज हैं. अब तक 50 से अधिक शिकायतों का खुलासा हो चुका है और कुल ठगी राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया है.

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