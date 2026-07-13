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जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव बोले- आर्सेनिक, फ्लोराइड से प्रभावित गावों में सौ फीसदी पाइप्ड वाटर की हो सप्लाई

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक की. ( Photo Credit; Media cell )