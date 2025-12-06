ETV Bharat / state

राजस्थान में मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा, 97% से अधिक मतदाता मैपिंग भी पूर्ण, बना देश का पहला राज्य

जयपुर: राजस्थान ने लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR) के तहत राज्य ने मतदाता सूची का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटल रूप दे दिया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने शनिवार को इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए इसे "टीम राजस्थान की सामूहिक जीत" करार दिया. उन्होंने कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), सहायक कर्मचारी, पर्यवेक्षक, AERO, ERO, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण दिखाया. सूक्ष्म कार्ययोजना, निरंतर मॉनिटरिंग और तकनीकी नवाचारों के बेहतरीन उपयोग ने इस असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साकार किया.

सुनिए क्या बोले नवीन महाजन (ETV Bharat Jaipur)

मतदाता मैपिंग में भी देश में अव्वल: नवीन महाजन ने बताया कि राजस्थान ने मतदाता मैपिंग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है. राज्य में 97% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ 3% मतदाताओं को ही दावे-आपत्ति चरण में दस्तावेज जमा करने होंगे. औसतन हर बूथ पर केवल 30 मतदाता ऐसे रह गए हैं. महाजन ने बताया कि उच्चस्तरीय मैपिंग से SIR प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी हुई है. इससे बूथ-स्तरीय मतदाता प्रबंधन मजबूत हुआ है और आम मतदाता को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिली है. विभाग ने ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल आधारित सत्यापन और जिला हेल्पलाइन को व्यवस्थित कर पूरी प्रक्रिया को तेज व विश्वसनीय बनाया.