राजस्थान में मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा, 97% से अधिक मतदाता मैपिंग भी पूर्ण, बना देश का पहला राज्य
राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन और 97% से अधिक मतदाता मैपिंग पूरी हो गई है.
Published : December 6, 2025 at 6:59 PM IST
जयपुर: राजस्थान ने लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR) के तहत राज्य ने मतदाता सूची का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटल रूप दे दिया है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने शनिवार को इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए इसे "टीम राजस्थान की सामूहिक जीत" करार दिया. उन्होंने कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), सहायक कर्मचारी, पर्यवेक्षक, AERO, ERO, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण दिखाया. सूक्ष्म कार्ययोजना, निरंतर मॉनिटरिंग और तकनीकी नवाचारों के बेहतरीन उपयोग ने इस असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साकार किया.
इसे भी पढ़ें- SIR में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण, IAS टीना डाबी ने 45 BLO सुपरवाइजर को किया सम्मानित
मतदाता मैपिंग में भी देश में अव्वल: नवीन महाजन ने बताया कि राजस्थान ने मतदाता मैपिंग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है. राज्य में 97% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ 3% मतदाताओं को ही दावे-आपत्ति चरण में दस्तावेज जमा करने होंगे. औसतन हर बूथ पर केवल 30 मतदाता ऐसे रह गए हैं. महाजन ने बताया कि उच्चस्तरीय मैपिंग से SIR प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी हुई है. इससे बूथ-स्तरीय मतदाता प्रबंधन मजबूत हुआ है और आम मतदाता को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिली है. विभाग ने ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल आधारित सत्यापन और जिला हेल्पलाइन को व्यवस्थित कर पूरी प्रक्रिया को तेज व विश्वसनीय बनाया.
मतदाताओं का भी धन्यवाद: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे पूरी तरह “टीम राजस्थान” की जीत बताया. बीएलओ से लेकर स्वयंसेवकों तक हर स्तर पर एकजुटता और दिन-रात की मेहनत ने यह मुकाम दिलाया. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बीएलओ और ग्राम पंचायत कर्मियों की निष्ठा सराहनीय रही. नवीन महाजन ने राज्य के सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता तभी संभव हो सकी क्योंकि नागरिकों ने पूर्ण सहयोग और जागरूकता दिखाई. वृद्ध, दिव्यांग, मजदूर व दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों ने जिस धैर्य और सक्रियता से सत्यापन में हिस्सा लिया, वह लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था का प्रमाण है.
इसे भी पढ़ें- गोविंद डोटासरा और जूली का भाजपा पर वोट चोरी का आरोप, बोले- राजस्थान में SIR से 29 लाख वोट काटे
आगे की समय-सारणी
- ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन : 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार)
- दावे-आपत्ति दाखिल करने की अवधि : 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक
- सुनवाई एवं अंतिम निर्णय : 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन : 14 फरवरी 2026 (शनिवार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और विवरण जरूर जांच लें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें.
इसे भी पढ़ें- 7 दिनों के लिए बढ़ी SIR की डेडलाइन, 11 दिसंबर तक किया जा सकता है अपडेट