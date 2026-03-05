ETV Bharat / state

कानपुर में होली पर 100 अधिक लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, प्रशासन की अपील

ट्रामा वार्ड में बुधवार की देर शाम तक 45 मरीजों का इलाज हुआ हैं. 10 गंभीर मरीज अभी भी वार्डों में हैं

एलएलआर अस्पताल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
कानपुर: शहर में होली पर मरीजों के लिए तुरंत इलाज की व्यवस्था हो, इसे लेकर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 100 बेड का ट्रामा वार्ड तैयार किया गया था. इस वार्ड में बुधवार को होली के मौके पर 45 मरीज पहुंचे, जो विभिन्न कारणों से घायल अवस्था में थे. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की टीम ने बिना देरी के ही मरीजों का इलाज शुरू किया. 35 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया.

वहीं, 10 मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें वार्ड में भर्ती कराया गया. नेत्र रोग विभाग में आंखों की समस्याओं को लेकर भी 10 मरीज पहुंचे, जिन्हें फौरन इलाज मुहैया कराया गया. इसी तरह शहर के कांशीराम और उर्सला अस्पताल में भी 40 से अधिक मरीजों ने इलाज कराया.

एलएलआर अस्पताल के सीएमएस डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया, ट्रामा वार्ड में बुधवार की देर शाम तक 45 मरीजों का इलाज हुआ हैं. 10 गंभीर मरीज अभी भी वार्डों में हैं, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है. शहर में होली के मौके पर 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में लाया गया था.

कानपुर में होली पर 100 अधिक लोग हुए घायल (ETV Bharat)

अभी इमरजेंसी में डॉक्टरों की तैनाती रहेगी: सौरभ अग्रवाल ने बताया कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि कानपुर में होली से लेकर आगामी 10 मार्च यानी गंगा मेला तक बना रहता है. इसलिए हमने 10 मार्च तक के लिए इमरजेंसी में डॉक्टरों को तैनात कर दिया है. किसी भी गंभीर स्थिति में अगर मरीज आता है, तो फौरन उसका इलाज शुरू होगा.

