कानपुर में होली पर 100 अधिक लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, प्रशासन की अपील

कानपुर: शहर में होली पर मरीजों के लिए तुरंत इलाज की व्यवस्था हो, इसे लेकर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 100 बेड का ट्रामा वार्ड तैयार किया गया था. इस वार्ड में बुधवार को होली के मौके पर 45 मरीज पहुंचे, जो विभिन्न कारणों से घायल अवस्था में थे. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की टीम ने बिना देरी के ही मरीजों का इलाज शुरू किया. 35 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया.

वहीं, 10 मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें वार्ड में भर्ती कराया गया. नेत्र रोग विभाग में आंखों की समस्याओं को लेकर भी 10 मरीज पहुंचे, जिन्हें फौरन इलाज मुहैया कराया गया. इसी तरह शहर के कांशीराम और उर्सला अस्पताल में भी 40 से अधिक मरीजों ने इलाज कराया.

एलएलआर अस्पताल के सीएमएस डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया, ट्रामा वार्ड में बुधवार की देर शाम तक 45 मरीजों का इलाज हुआ हैं. 10 गंभीर मरीज अभी भी वार्डों में हैं, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है. शहर में होली के मौके पर 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में लाया गया था.