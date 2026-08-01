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भलस्वा डंपसाइट से 99 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का निस्तारण, 15 अक्टूबर तक पूरी साइट साफ होने की उम्मीद

मनोहर लाल ने भलस्वा डंपसाइट का निरीक्षण किया ( फाइल फोटो )