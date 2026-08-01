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भलस्वा डंपसाइट से 99 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का निस्तारण, 15 अक्टूबर तक पूरी साइट साफ होने की उम्मीद

पुराने कचरे का समयबद्ध निस्तारण केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है: मंत्री मनोहर लाल

मनोहर लाल ने भलस्वा डंपसाइट का निरीक्षण किया
मनोहर लाल ने भलस्वा डंपसाइट का निरीक्षण किया (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 6:10 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलस्वा डंपसाइट का निरीक्षण कर पुराने कचरे के निस्तारण कार्य की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण का उद्देश्य डंपसाइट से पुराने कचरे को हटाने के कार्य में तेजी लाना और तय समयसीमा के भीतर परियोजना को पूरा करना था.

निरीक्षण के दौरान एमसीडी अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 31 जुलाई 2026 तक भलस्वा डंपसाइट से 99.07 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जा चुका है. अधिकारियों के अनुसार, शेष पुराने कचरे के ढेर को 15 अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह हटाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, मार्च 2026 तक डंपसाइट पर एकत्र हुए कचरे का निस्तारण 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने की योजना है.

मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डंपसाइट पर प्रतिदिन आने वाले ताजे कचरे की प्रोसेसिंग की गति और बढ़ाई जाए. उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू की गई नई प्रोसेसिंग व्यवस्था को तेजी से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में कचरे का ढेर दोबारा न बनने पाए और वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान सुनिश्चित किया जा सके.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुराने कचरे का समयबद्ध निस्तारण केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की नियमित निगरानी करने और तय समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए. उनका कहना था कि डंपसाइट के पूरी तरह साफ होने से आसपास रहने वाले लोगों को प्रदूषण और दुर्गंध जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

बता दें कि भलस्वा डंपसाइट दिल्ली के तीन प्रमुख लैंडफिल स्थलों में से एक है. केंद्र सरकार और एमसीडी का लक्ष्य इसे पूरी तरह साफ कर वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, जिससे राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.

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