ETV Bharat / state

जयपुर में जेसीटीएसएल की 100 बसों का चक्का जाम, आम यात्रियों को हुई भारी परेशानी

जयपुर: शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मंगलवार सुबह पूरी तरह लड़खड़ा गई. जेसीटीएसएल से अनुबंधित निजी फर्म पारस ट्रेवल्स लाइन्स के चालकों ने अचानक हड़ताल कर बगराना आगार पर चक्काजाम कर दिया. हड़ताल के चलते आगार की लगभग 100 बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहा, जिसका सीधा असर शहरभर में हजारों यात्रियों पर पड़ा. सुबह ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज छात्र और दिहाड़ी मजदूर बसों के इंतजार में लंबे समय तक खड़े रहे.

सुबह-सुबह कार्यालय समय के दौरान बड़ी चौपड़ सहित कई बस स्टॉप पर यात्री बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसें थीं कि आने का नाम ही नहीं ले रहीं. ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज छात्र और मजदूर वर्ग सबकी निगाहें हर कुछ मिनट में सड़क की ओर उठतीं, मगर न बस आई, न कोई सूचना. ऐसे में लोग मजबूरन ऑटो और कैब के बढ़े हुए किराए पर सफर करने को विवश हुए. उधर, जेसीटीएसएल प्रशासन स्थिति पर नजर रखते हुए हड़ताल को खत्म कराने में जुटा रहा. जेसीटीएसएल अधिकारियों के अनुसार, निजी फर्म और चालकों के बीच जारी विवाद को लेकर वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं.

पढ़ें: जेसीटीएसएल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन कल, भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराजगी

इन रूटों पर बस सेवा रही प्रभावित: