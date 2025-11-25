ETV Bharat / state

जयपुर में जेसीटीएसएल की 100 बसों का चक्का जाम, आम यात्रियों को हुई भारी परेशानी

जयपुर के बगराना डिपो से चलने वाली जेसीटीएसएल की बसें मंगलवार को नहीं चलाई गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Buses parked during strike
हड़ताल के दौरान खड़ी बसें (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 1:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मंगलवार सुबह पूरी तरह लड़खड़ा गई. जेसीटीएसएल से अनुबंधित निजी फर्म पारस ट्रेवल्स लाइन्स के चालकों ने अचानक हड़ताल कर बगराना आगार पर चक्काजाम कर दिया. हड़ताल के चलते आगार की लगभग 100 बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहा, जिसका सीधा असर शहरभर में हजारों यात्रियों पर पड़ा. सुबह ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज छात्र और दिहाड़ी मजदूर बसों के इंतजार में लंबे समय तक खड़े रहे.

सुबह-सुबह कार्यालय समय के दौरान बड़ी चौपड़ सहित कई बस स्टॉप पर यात्री बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसें थीं कि आने का नाम ही नहीं ले रहीं. ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज छात्र और मजदूर वर्ग सबकी निगाहें हर कुछ मिनट में सड़क की ओर उठतीं, मगर न बस आई, न कोई सूचना. ऐसे में लोग मजबूरन ऑटो और कैब के बढ़े हुए किराए पर सफर करने को विवश हुए. उधर, जेसीटीएसएल प्रशासन स्थिति पर नजर रखते हुए हड़ताल को खत्म कराने में जुटा रहा. जेसीटीएसएल अधिकारियों के अनुसार, निजी फर्म और चालकों के बीच जारी विवाद को लेकर वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं.

इन रूटों पर बस सेवा रही प्रभावित:

  • 3 नंबर : ट्रांसपोर्ट नगर से द्वारकापुरी
  • 3A नंबर : छोटी चौपड़ से सांगानेर
  • AC-2 नंबर : गोविंदम टावर से महात्मा गांधी हॉस्पिटल
  • AC-8 नंबर : बड़ी चौपड़ से मुंडिया
  • AC-7 नंबर : दांतली फाटक से जोशी मार्ग
  • 16 नंबर : अजमेरी गेट से चाकसू
  • 9C नंबर : महात्मा गांधी हॉस्पिटल से भांकरोटा
  • 34 नंबर : जयसिंहपुरा खोर से आनंदम
  • 1A नंबर : ट्रांसपोर्ट नगर से VKI
  • 6A नंबर : खिरनी फाटक से एयरपोर्ट
  • 30 नंबर : बड़ी चौपड़ से रामगढ़
  • 25A नंबर : अजमेरी गेट से पदमपुरा
  • 25B नंबर : अजमेरी गेट से तितरिया
  • 11 नंबर : अजमेरी गेट से गोनेर

हड़ताल को लेकर प्रमुख मांगें: बस चालकों ने पारस ट्रेवल्स लाइन्स प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी न तो सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है और न ही दुर्घटनाओं के मामलों में कार्मिकों की मदद करती है. जेसीटीएसएल कांट्रैक्ट एम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बीते दिनों दुर्घटना में मृत चालक कुलदीप मीणा के परिवार को तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की. इसी तरह चालक रामजीलाल शर्मा के ड्यूटी के दौरान लकवा आने के कारण 3 लाख रुपए सहायता की मांग की. साथ ही दोनों चालकों के बकाया वेतन, PF, ESI, ओवरटाइम और पेंशन का तत्काल भुगतान करने की डिमांड रखी.

  • डिपो प्रबंधन को बदलने और चालकों से शिष्ट व्यवहार लागू करने की मांग.
  • सभी चालकों और तकनीकी कार्मिकों का सामूहिक दुर्घटना बीमा.
  • कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए ESI चिकित्सा सुविधा शुरू करना.
  • PF कंट्रीब्यूशन को एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन सहित समय पर कर्मचारियों के खातों में जमा करना.

