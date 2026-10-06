ETV Bharat / state

हिमाचल के 100 सरकारी स्कूल डिनोटिफाई, 77 प्राइमरी और 23 मिडिल स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शून्य छात्र नामांकन वाले 100 सरकारी स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर 77 राजकीय प्राथमिक और 23 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को तत्काल प्रभाव से डिनोटिफाई करने के आदेश दिए हैं. इन स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं था.

प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब इन स्कूलों में तैनात शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ, कार्यालय रिकॉर्ड, आधारभूत ढांचा और अन्य स्टॉक/सामान को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. निदेशालय स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं.

77 प्राथमिक स्कूलों में सबसे ज्यादा मंडी के 16 स्कूल शामिल हैं. इसके बाद कांगड़ा के 16, कुल्लू के 8, शिमला के 8, सिरमौर के 7, बिलासपुर के 6, सोलन के 4, चंबा के 4, हमीरपुर के 3, लाहौल-स्पीति के 3 और ऊना के 3 प्राथमिक स्कूल डिनोटिफाई किए गए हैं.

जिला प्राइमरी स्कूल डिनोटिफाई बिलासपुर 6 चंबा 4 हमीरपुर 3 कांगड़ा 16 कुल्लू 8 लाहौल-स्पीति 3 मंडी 16 शिमला 8 सिरमौर 7 सोलन 4 ऊना 3 कुल 77

23 मिडिल स्कूलों में शिमला के 8 स्कूल

डिनोटिफाई किए गए 23 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में शिमला के 8 स्कूल शामिल हैं. मंडी के 5, कांगड़ा के 3, चंबा के 2, कुल्लू के 2 स्कूल के अलावा लाहौल-स्पीति, सोलन और ऊना के एक-एक स्कूल को भी सूची में शामिल किया गया है.

जिला स्कूलों की संख्या चंबा 2 कांगड़ा 3 कुल्लू 2 लाहौल-स्पीति 1 मंडी 5 शिमला 8 सोलन 1 ऊना 1 कुल 23

सरकार ने पहले ही जारी कर रखी हैं गाइडलाइन

शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों के स्टाफ, रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सामग्री को शिफ्ट करने की प्रक्रिया 17 अगस्त 2024 और 11 सितंबर 2025 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी. संबंधित अधिकारियों को इन स्कूलों की डिनोटिफिकेशन के बाद सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: सीबीएसई शिक्षकों की 587 नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की तलवार, अंतिम फैसले तक नियुक्तियों पर संकट

ये भी पढ़ें: न फाइलों का बोझ, न दफ्तरों के चक्कर, AI के सहारे बदल रही सरकारी व्यवस्था, जानिए कैसे डिजिटल हिमाचल ले रहा आकार?