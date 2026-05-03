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चित्तौड़गढ़ की ग्लास फैक्ट्री में हादसा, 100 फीट ऊंची चिमनी गिरी, जनहानि नहीं...

फैक्ट्री में चिमनी करीब 100 फीट ऊंची हैं. करीब 70 फीट तक अन्य भवन पर जा गिरी. 30 फीट ऊंचाई तक हिस्सा नहीं गिरा.

The Broken Factory Chimney
फैक्ट्री की टूटी चिमनी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले के गंगरार क्षेत्र में भीलवाड़ा सिक्सलेन पर सोनियाणा स्थित असाई ग्लास फैक्ट्री में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. फैक्ट्री की करीब 100 फीट ऊंची चिमनी अचानक भरभराकर गिर गई. मौके पर हड़कंप मच गया. गनीमत रहा कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई. पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फैक्ट्री प्रबंधन नुकसान का आंकलन निकालने में जुटा है.

गंगरार पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश टेलर ने बताया कि भीलवाड़ा सिक्सलेन स्थित ग्लास फैक्ट्री में यह हादसा हुआ. पुलिस मौके पर पहुंची. जांच की तो सामने आया कि ग्लास फैक्ट्री परिसर में चिमनी करीब 100 फीट ऊंची हैं. इसमें करीब 70 फीट तक फैक्ट्री परिसर में अन्य भवन पर जा गिरी. करीब 30 फीट की ऊंचाई तक ही हिस्सा नहीं गिरा. हादसे की वजह फैक्ट्री में तेल टैंक फटना बताया जा रहा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. गंगरार डिप्टी शिवलाल टेलर ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. एहतियात के तौर पर प्रशासन ने फैक्ट्री के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी. गनीमत रही कि हादसे में जनहानि की सूचना नहीं है. फैक्ट्री के अधिकारी नुकसान का आंकलन करने में जुटे हैं.

ग्लास फैक्ट्री में हादसा (ETV Bharat Chittorgarh)

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A crowd at the glass factory gate.
ग्लास फैक्ट्री के गेट पर भीड़ (ETV Bharat Chittorgarh)

करोड़ों के नुकसान की आशंका: प्रारंभिक तौर पर करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. डिप्टी शिवलाल टेलर ने बताया कि चिमनी 100 फीट ऊंची थी, जो 70 फीट तक टूट कर गिर गई. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया.

Broken Chimney
टूटी चिमनी (ETV Bharat Chittorgarh)

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ACCIDENT AT CHITTORGARH FACTORY
NO CASUALTIES REPORTED
ACCIDENT AT ASAHI GLASS FACTORY
नुकसान का आंकलन करने में जुटे
ACCIDENT AT GLASS FACTORY

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