कानपुर के कांशीराम अस्पताल के पेंशन रूम से 100 फाइलें गायब, पूर्व ACMO की सेवा पुस्तिका भी शामिल, चकेरी थाने में FIR दर्ज
अस्पताल प्रशासन की ओर से चकेरी थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:08 PM IST
कानपुर : शहर के रामादेवी स्थित कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय के पेंशन कक्ष से करीब 100 महत्वपूर्ण पत्रावलियां अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया है. गायब हुई फाइलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा संबंधी अहम दस्तावेजों के साथ-साथ पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की व्यक्तिगत पेंशन पत्रावली और सेवा पुस्तिका भी शामिल है. खिड़की के रास्ते चोरी की आशंका जताते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से चकेरी थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
अस्पताल के वरिष्ठ सहायक कार्यालय भूप नारायण पाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, घटना का खुलासा बीती 16 सितंबर की दोपहर को हुआ. भूप नारायण जब पेंशन पत्रावली लेने के लिए पेंशन कक्ष में पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए. कमरे में खिड़की के पास रखी टेबल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कई फाइलें गायब थीं.
जब उन्होंने पूरे रिकॉर्ड की जांच की, तो पता चला कि करीब 100 पत्रावलियां अपने स्थान पर नहीं थीं. इतना ही नहीं, कई अन्य पत्रावलियों के अंदर रखी सेवा पुस्तिकाएं भी निकाल ली गई थीं. गायब हुए दस्तावेजों में सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामसुमेर की व्यक्तिगत पेंशन पत्रावली और सेवा पुस्तिका भी शामिल है.
जांच के दौरान पेंशन कक्ष के किनारे की खिड़की खुली मिली, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात चोर ने खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश कर इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हाथ साफ किया है. हालांकि, फाइलें किस दिन और किस समय चोरी हुईं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. मामला संज्ञान में आने के बाद चकेरी थाना पुलिस ने वरिष्ठ सहायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि पेंशन कक्ष में किसने प्रवेश किया और इतनी बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेज कैसे गायब हुए, इसकी गहनता से जांच की जा रही है. अस्पताल और आसपास के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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