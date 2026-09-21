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कानपुर के कांशीराम अस्पताल के पेंशन रूम से 100 फाइलें गायब, पूर्व ACMO की सेवा पुस्तिका भी शामिल, चकेरी थाने में FIR दर्ज

कांशीराम अस्पताल से 100 फाइलें गायब. ( Photo Credit; ETV Bharat )