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हजारीबाग रामनवमी: 400 मीटर कपड़े से बना 100 फीट ऊंचा महावीरी झंडा, एक साल की कड़ी मेहनत के बाद मोहम्मद सुलेमान ने किया तैयार

100 फीट का महावीरी ध्वज ( Etv Bharat )