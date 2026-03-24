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100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान: गांवों और शहरों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों में फ्री होगी जांच और उपचार

जयपुर: विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मंगलवार को राज्य में 'टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय' की शुरुआत हुई. इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि टीबी (क्षय रोग) केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति एवं परिवार को प्रभावित करने वाली एक गंभीर चुनौती है. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1 करोड़ 75 लाख से अधिक संभावित टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की, जो देश में सर्वाधिक है. उन्होंने कहा कि राज्य में चिन्हित उच्च जोखिम वाले गावों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एवं टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है.

'डेटा एवं तकनीक के माध्यम से पहचान': खींवसर ने कहा कि यह 100 दिवसीय अभियान जनभागीदारी के माध्यम से जनआंदोलन का रूप लेगा तथा प्रत्येक मरीज तक समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित किया जाएगा. इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा नोएडा में किए गए शुभारंभ कार्यक्रम को ऑनलाइन वीसी के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों और जन समुदाय के साथ सुना और टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट का वितरण भी किया. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ने डेटा एवं तकनीक आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए उच्च जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है. राज्य के 11,184 चिन्हित गावों एवं शहरी क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से टीबी उन्मूलन की गति को और तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में टीबी स्क्रीनिंग का कवरेज बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है.