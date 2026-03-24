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100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान: गांवों और शहरों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों में फ्री होगी जांच और उपचार

आयुष्मान आरोग्य शिविरों में 14 साल से अधिक आयु के सभी लोगों की जांच और उपचार फ्री किया जाएगा.

Health Minister launching TB-Free India' campaign
टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च करते चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 9:01 PM IST

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जयपुर: विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मंगलवार को राज्य में 'टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय' की शुरुआत हुई. इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि टीबी (क्षय रोग) केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति एवं परिवार को प्रभावित करने वाली एक गंभीर चुनौती है. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1 करोड़ 75 लाख से अधिक संभावित टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की, जो देश में सर्वाधिक है. उन्होंने कहा कि राज्य में चिन्हित उच्च जोखिम वाले गावों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एवं टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है.

'डेटा एवं तकनीक के माध्यम से पहचान': खींवसर ने कहा कि यह 100 दिवसीय अभियान जनभागीदारी के माध्यम से जनआंदोलन का रूप लेगा तथा प्रत्येक मरीज तक समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित किया जाएगा. इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा नोएडा में किए गए शुभारंभ कार्यक्रम को ऑनलाइन वीसी के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों और जन समुदाय के साथ सुना और टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट का वितरण भी किया. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ने डेटा एवं तकनीक आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए उच्च जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है. राज्य के 11,184 चिन्हित गावों एवं शहरी क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से टीबी उन्मूलन की गति को और तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में टीबी स्क्रीनिंग का कवरेज बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है.

प्रत्येक व्यक्ति की होगी जांच और मिलेगा फ्री उपचार (ETV Bharat Jaipur)

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'मिशन मोड में कार्य किया जा रहा': राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉ अमित यादव ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से टीबी के साथ-साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य गैर-संचारी रोगों की भी जांच की जाएगी, जिससे आमजन को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन की दिशा में मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है. स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने के साथ ही तकनीक का अधिकाधिक उपयोग कर प्रभावी जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है.

Officials and general public present at the event
कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी और आम लोग (ETV Bharat Jaipur)

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14 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों की होगी जांच: जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य में प्रत्येक उच्च जोखिम क्षेत्र में सघन स्क्रीनिंग, NAAT जांच एवं उपचार सेवाओं को मजबूत किया गया है, जिससे संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित हो रही है. उन्होंने बताया कि 100 दिवसीय अभियान के तहत शिविरों में 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी, जिसमें टीबी स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन (HB), ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर (BP), बॉडी मास इंडेक्स (BMI), छाती का एक्स-रे शामिल होंगे. किसी व्यक्ति का एक्स-रे असामान्य पाया जाता है, तो उसका बलगम सैंपल लेकर NAAT जांच की जाएगी. NAAT जांच में टीबी की पुष्टि होने पर मरीज को तुरंत निशुल्क एवं मानक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा.

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