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कानपुर में 100 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, दुबई में बैठा सरगना चला रहा था गिरोह

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : थाना फजलगंज पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने तीन शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह दुबई में बैठे सरगना सुल्तान मिर्जा के इशारे पर भारत में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था. शुरुआती जांच में लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य रूप से कपिल वर्मा उर्फ सेंटी निवासी फतेहपुर, हाल पता कानपुर, अभय प्रताप सिंह और रोहित सिंह उर्फ रुद्र प्रताप सिंह निवासी कानपुर नगर शामिल हैं. यह गिरोह भोले-भाले लोगों को लोन या पैसों का लालच देकर उनके नाम पर फर्जी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एयरटेल के मर्चेंट पेमेंट अकाउंट खुलवाता था. दुबई में बैठा सरगना चला रहा था गिरोह. (Video Credit; ETV Bharat) गिरोह हर महीने करीब 15 हजार नए खाते खुलवाता था. प्रत्येक खाता खोलने पर इन्हें 40,000 से 80,000 रुपये तक मिलते थे. मर्चेंट पेमेंट अकाउंट्स को बंद होने में कम से कम 10 दिन का समय लगता था और एक आईडी पर तीन खाते मिलते थे. प्रत्येक खाते से एक-एक लाख रुपये का ट्रांजैक्शन होता था, इस प्रकार मात्र 10 दिन के भीतर एक खाते से लगभग 30 लाख रुपये तक की ठगी का पैसा घुमाया जाता था.