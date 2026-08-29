कानपुर में 100 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, दुबई में बैठा सरगना चला रहा था गिरोह
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क एनसीआर, लखनऊ और दुबई तक फैला हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : August 29, 2026 at 6:54 PM IST
कानपुर : थाना फजलगंज पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने तीन शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह दुबई में बैठे सरगना सुल्तान मिर्जा के इशारे पर भारत में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था. शुरुआती जांच में लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है.
पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य रूप से कपिल वर्मा उर्फ सेंटी निवासी फतेहपुर, हाल पता कानपुर, अभय प्रताप सिंह और रोहित सिंह उर्फ रुद्र प्रताप सिंह निवासी कानपुर नगर शामिल हैं. यह गिरोह भोले-भाले लोगों को लोन या पैसों का लालच देकर उनके नाम पर फर्जी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एयरटेल के मर्चेंट पेमेंट अकाउंट खुलवाता था.
गिरोह हर महीने करीब 15 हजार नए खाते खुलवाता था. प्रत्येक खाता खोलने पर इन्हें 40,000 से 80,000 रुपये तक मिलते थे. मर्चेंट पेमेंट अकाउंट्स को बंद होने में कम से कम 10 दिन का समय लगता था और एक आईडी पर तीन खाते मिलते थे. प्रत्येक खाते से एक-एक लाख रुपये का ट्रांजैक्शन होता था, इस प्रकार मात्र 10 दिन के भीतर एक खाते से लगभग 30 लाख रुपये तक की ठगी का पैसा घुमाया जाता था.
ठगी की इस रकम को यूपीआई और बार-कोड के माध्यम से सीधे विड्रॉल या इस्तेमाल किया जाता था. गिरोह को मिलने वाले अवैध कमीशन का 40% हिस्सा इनके पास रहता था, जबकि बाकी रकम हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए दुबई ट्रांसफर कर दी जाती थी. इस नेटवर्क के तार एनसीआर, लखनऊ और दुबई तक फैले हुए हैं.
पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध सामान और दस्तावेज बरामद किए हैं. इनमें 3 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 4 पीओएस मशीन, 89 एटीएम/क्रेडिट कार्ड, प्री-ऐक्टिवेटेड सिम कार्ड समेत कुल 37 सिम कार्ड, 15 चेक बुक, 18 पासबुक, 4 हिसाब-किताब रजिस्टर, 2 आधार कार्ड की छायाप्रति, 1 इंक पैड, 4 रबर मोहर, 1 पेन, 1 नकली रबर कार, यूपीआई क्यूआर कोड, प्राइवेट फर्मों के आवेदन पत्र और 1300 रुपये नकद शामिल हैं.
पुलिस अब सुल्तान मिर्जा (दुबई) के अलावा केपी, अमित सिंह, आशीष और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है. पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस ठगी में कुछ बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है, जिसकी गहराई से जांच-पड़ताल की जा रही है और संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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