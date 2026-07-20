कानपुर में 100 करोड़ की नेटवर्क मार्केटिंग ठगी का खुलासा, 60 हजार से अधिक लोगों से की ठगी, 6 गिरफ्तार
गिरोह आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री और आकर्षक नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 6:31 PM IST
कानपुर : हनुमंत विहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस ने अर्रा रोड स्थित एक गार्डन से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री और आकर्षक नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करता था. देशभर में 60 हजार से अधिक लोग इस नेटवर्क का शिकार हुए हैं. करीब 100 करोड़ रुपये तक की ठगी की गई है.
कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, आरोपी विन मेकर आयुर्वेदा और विन मेकर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नेटवर्क कंपनी संचालित कर रहे थे. कंपनी का पंजीकरण नोएडा और दिल्ली में कराया गया है. गिरोह के मुख्य संचालक विजय कुशवाहा, इनामुल हक और उनके सहयोगी मनीष सिन्हा सहित कई आरोपी अभी फरार हैं. मनीष सिन्हा के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है और वह जेल जा चुका है.
उन्होंने बताया कि गिरोह बेरोजगार युवाओं को 25 से 50 हजार रुपये मासिक वेतन और तेजी से आर्थिक सफलता का सपना दिखाकर अपने सेमिनारों में बुलाता था. इसके बाद नेटवर्क से जुड़ने के नाम पर 12 से 30 हजार रुपये जमा कराए जाते थे. अलग-अलग होटलों में प्रशिक्षण देकर प्रमोशन, सम्मान और बाइक जैसे इनामों का लालच दिखाया जाता था, जिससे नए लोगों को जोड़ा जा सके.
उत्तर प्रदेश में इस गिरोह के कानपुर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती और जहानाबाद समेत कई सेंटर संचालित हो रहे थे. इसके अलावा बिहार और अन्य राज्यों में भी इनके कई प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय थे. कानपुर में ही करीब दो हजार लोगों के साथ ठगी किए जाने की बात सामने आई है. गिरफ्तार आरोपियों में बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निवासी शामिल हैं. पुलिस फरार सरगनाओं और उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है. साथ ही कंपनी के वित्तीय लेनदेन और नेटवर्क की विस्तृत जांच की जा रही है.
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