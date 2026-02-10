ETV Bharat / state

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास, 20 हजार का जुर्माना

बूंदी: डाबी थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करने के 5 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. स्पेशल पीपी शिव तोषनीवाल ने बताया कि महिला से दुष्कर्म के आरोपी मुकेश प्रजापत पुत्र गोपाल कुम्हार को एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश संजय गुप्ता ने यह सजा सुनाई.

तोषनीवाल ने बताया कि पीड़िता 16 अप्रैल 2020 को दिन में शौच के लिए जा रही थी. तभी तेजाजी चौक से आगे रोड पर मुकेश प्रजापत मिला. उसने महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और धमकी दी कि चिल्लाई तो जान से मार दूंगा. आरोपी पीड़िता को एक टापरी में ले गया और वहां जबरदस्ती की. आरोपी घटना को अंजाम देकर पीड़िता को पुलिया के पास छोड़ गया. पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी उसकी भाभी को बताई. बाद में भाई और पति ने साथ चलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया.