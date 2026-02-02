ETV Bharat / state

10 साल के चेस चैंपियन आरित ने फिर रचा इतिहास. अपने से सीनियर खिलाड़ियों को हराकर बने विजेता

अपने एज ग्रुप में विश्व के तीसरे नंबर के चेस खिलाड़ी हैं आरित: आरित ने बताया कि उसने छठे मैच में इंटरनेशनल मास्टर साहिब सिंह को शिकस्त दी, जिसमें उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा. हालांकि, अंत में जीत मिली. इसके साथ ही गर्व राय और कर्तव्य अनदकट को भी उनके साथ हुए मैचों में हराने में सफलता मिली और अंत में मुझे टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल हुआ. ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्षेय़ के साथ मेरा मैच नहीं हुआ. वह आठ मैच जीतने के बाद नौवें मैच में कर्तव्य अनकट से हार गए और फिर कर्तव्य अनदकट मुझसे मैच हार गए. इसमें आर्यन वार्ष्णेय को तीसरा स्थान मिला.

आरित ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि टूर्नामेंट में अलग अलग कैटेगरी के करीब 400 चेस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इनमें सीनियर खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें दुनिया के 92वें ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्षेय इंटरनेशल मास्टर साहिब सिंह, कर्तव्य अनदकट और गर्व राय जैसे नामी इंटरनेशल चेस खिलाड़ी शामिल थे. आरित ने बताया कि उसने पूरे टूर्नामेंट के सभी नौ मैच खेले. इनमें से सात मैच में उन्होंने जीत दर्ज की और दो मैच ड्रॉ रहे.

नई दिल्ली: लगन मेहनत और जज्बा अगर मजबूत है तो प्रतिद्वंदी कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो उसे मात दी जा सकती है. इस बात को सच साबित करके दिखाया है 10 वर्षीय चेस खिलाड़ी आरित कपिल ने. दरअसल, दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले अरित कपिल चेस की कैंडिडेट मास्टर स्तर के खिलाड़ी हैं. अपने एज ग्रुप में वह चेस के विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं. उन्होंने एक फरवरी को दिल्ली में संपन्न पीएल शर्मा मेमोरियल रैपिड चेस टूर्नामेंट में अपने से सीनियर और अधिक रेटिंग वाले कई खिलाड़ियों को हराकर जीत दर्ज की है.

चेस चैंपियन आरित ने रचा इतिहास, बने विजेता (ETV Bharat)

आरित ने बताया कि वह मौजूदा समय में अपने एज ग्रुप (10) की कैटेगरी या 2015 में पैदा होने वाले चेस खिलाड़ियों के ग्रुप में विश्व के तीसरे नंबर के चेस खिलाड़ी हैं. आरित ने बताया कि मैं रोज पांच से छह घंटे घर में ही रहकर चेस की प्रैक्टिस करता हूं. आगे मेरा लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड मास्टर बनना है.

अंडर-15 दिल्ली स्टेट चेस चैंपियनशिप के भी विजेता रहे हैं आरित: बता दें कि 10 साल के आरित कपिल ने पिछले महीने जनवरी में संपन्न दिल्ली स्टेट अंडर-15 चेस चैंपियनशिप 2025 के भी विजेता रहे हैं. आरित ने बताया कि उनका पहला लक्ष्य इंटरनेशनल मास्टर बनना है. इसके लिए रेटिंग 2400 से ज्यादा होनी चाहिए. अभी मेरी रेटिंग 2271 है. आरित ने बताया कि मुझसे आगे मेरी आयु वर्ग में सिर्फ दो लोग हैं. इनमें पहले नंबर शोड्जीव रोमन हैं जिनकी रेटिंग 2416 है. वहीं, दूसरे नंबर पर सिंगापुर के अश्वथ कौशिक हैं जिनकी रेटिंग 2288 है. इन दोनों से मेरी रेटिंग थोडी ही कम है. मेरा लक्ष्य है कि जल्दी ही इनको पीछे छोड़कर ग्रैंड मास्टर बनना है.

शतरंज खिलाड़ी आरित कपिल (ETV Bharat)

ऑनलाइन गेम में ड्रॉ के लिए मजबूर कर चुके हैं आरित: आरित ने बताया कि वह दिसंबर 2024 में अमेरिका के 66 वर्षीय रसेट ज़ियातदीनोव को हराकर क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंडमास्टर को हराने वाले दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे. उस समय अरित की उम्र मात्र नौ वर्ष थी. आरित के पिता विजय कपिल ने बताया कि अन्य भारतीय खिलाड़ियों की तरह आरित बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं खेलता है. उन्होंने बताया कि हम उसे खेल में आगे बढ़ाने में मदद के लिए प्रायोजकों की तलाश में है. वह रोजाना खेल को पांच से छह घंटे बिताता है और वर्तमान में इंटरनेशनल मास्टर विशाल सरीन से कोचिंग ले रहा है.

बता दें कि आरित ने नॉर्वे के प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी और विश्व चेस चैंपियन और नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ ऑनलाइन ब्लिट्ज गेम में हिस्सा लिया था और कार्लसन को ड्रा पर रोक दिया था. कार्लसन की उच्चतम रेटिंग 2872 है. 46वीं चाल तक आरित के पास नॉर्वेजियन खिलाड़ी के खिलाफ जीत की स्थिति थी. लेकिन, समय कम होने के कारण आरित ने कार्लसन को 49वीं चाल में ड्रॉ बचाने दिया था.



