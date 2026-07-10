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हॉस्टल में 10 वर्षीय छात्र की मौत, परिजनों ने बताया मर्डर, हिरासत में दो शिक्षक

क्या है आरोप?: जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह प्रिंस का शव हॉस्टल के बेड पर पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि बीती शाम विद्यालय के शिक्षक हेमराज कुमार और दीपक कुमार ने बच्चों के साथ मारपीट की थी. उनका दावा है कि प्रिंस के शरीर विशेषकर आंख और पीठ के पिछले हिस्से पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है.

हॉस्टल में मौत से सनसनी: मृतक की पहचान वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के भेड़िहारी कर्माहा टोला वार्ड-15 निवासी राज किशोर शर्मा के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है. उसकी उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है. प्रिंस एक प्राइवेट स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था.

"कल रात मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई थी. हेमराज कुमार और दीपक कुमार ने इतनी बुरी तरह से उसे मारी कि उसकी मौत हो गई. ये हत्या है, दोनों को सजा मिलनी चाहिए."- राज किशोर शर्मा, मृतक प्रिंस के पिता

वहीं, सूचना मिलते ही रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी, बगहा एसडीपीओ निहार भूषण लौकरिया थानाध्यक्ष रमन कुमार और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेज दिया.

क्या बोलीं एसडीपीओ?: पुलिस ने मामले में शिक्षक हेमराज कुमार और दीपक कुमार को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है. वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

"प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मृतक छात्र प्रिंस कुमार के साथ बीती रात शिक्षक एवं संचालक द्वारा मारपीट किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस द्वारा शव को विधिसम्मत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेज दिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है."- रागिनी कुमारी, एसडीपीओ, रामनगर

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