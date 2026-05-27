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कोटा में लापता हुए 10 साल के बच्चे की हत्या! सुनसान इलाके की झाड़ियों में मिला क्षत-विक्षत शव

शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि बालक मयंक पर पत्थर से हमला किया गया है.

मृतक मयंक का फोटो
मृतक मयंक का फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 7:13 AM IST

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कोटा : शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में लापता 10 वर्षीय नाबालिग का शव मिला है. नाबालिग अपने घर से गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही थी कि इस दौरान झाड़ियों में नाबालिक का क्षत-विक्षत शव मिला है. इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची थी और नमूने लिए हैं. पुलिस के अनुसार नाबालिग के सिर पर भारी भरकम पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई है. घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा व पुलिस पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम चौहान सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आए थे.

रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि सोगरिया नई बस्ती में पेट्रोल पंप के पीछे किराए से रहने वाले रेलवे वर्कशॉप बॉडी रिपेयर शॉप में फिटर के पद पर कार्यरत कर्मचारी अमर सिंह ने मंगलवार सुबह अपने नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी. उसने बताया था कि 10 वर्षीय बालक मयंक सोमवार को कहीं चला गया है, जो वापस नहीं लौटा. उसकी तलाश करने पर भी नहीं मिला है. इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही थी.

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इसमें सामने आया कि नाबालिग के साथ एक अन्य लड़का भी नजर आया था. जब उसकी पड़ताल की गई तो उसकी निशानदेही पर मंगलवार देर रात को झाड़ियों के नजदीक से शव बरामद किया है. इस घटना की सूचना आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे. मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि बालक मयंक पर पत्थर से हमला किया गया है. इसके बाद जानवरों ने उसके शरीर को नोच लिया है. मुश्किल से शव को एकत्रित करके मोर्चरी में पहुंचाया गया है.

देर रात कार्मिकों ने शुरू किया विरोध : घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के कर्मचारी आक्रोशित हो गए. समाज के लोग भी मौके पर पहुंच गए. यह सभी वर्कशॉप गेट के सामने मंगलवार देर रात रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे. मामले में जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है. साथ ही रेलवे की खाली पड़ी जमीन से झाड़ियों को साफ कर फेंसिंग करने और रेलवे की खाली क्वाटर्स में अवैध रूप से रहने वाले बाहरी लोगों को हटाने की मांग की है.

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