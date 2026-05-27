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कोटा में लापता हुए 10 साल के बच्चे की हत्या! सुनसान इलाके की झाड़ियों में मिला क्षत-विक्षत शव

मृतक मयंक का फोटो ( ETV Bharat )

कोटा : शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में लापता 10 वर्षीय नाबालिग का शव मिला है. नाबालिग अपने घर से गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही थी कि इस दौरान झाड़ियों में नाबालिक का क्षत-विक्षत शव मिला है. इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची थी और नमूने लिए हैं. पुलिस के अनुसार नाबालिग के सिर पर भारी भरकम पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई है. घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा व पुलिस पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम चौहान सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आए थे. रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि सोगरिया नई बस्ती में पेट्रोल पंप के पीछे किराए से रहने वाले रेलवे वर्कशॉप बॉडी रिपेयर शॉप में फिटर के पद पर कार्यरत कर्मचारी अमर सिंह ने मंगलवार सुबह अपने नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी. उसने बताया था कि 10 वर्षीय बालक मयंक सोमवार को कहीं चला गया है, जो वापस नहीं लौटा. उसकी तलाश करने पर भी नहीं मिला है. इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही थी. पढ़ें. पैसों के लालच में भाई बना कातिल, बीमा क्लेम व लोन विवाद के लिए बड़े भाई की हत्या की, गिरफ्तार