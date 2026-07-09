10 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर पहाड़ियों में ले गया आरोपी, किया दुष्कर्म, पॉक्सो में मामला दर्ज
सूचना मिलते ही डीएसपी राजेंद्र बुरड़क पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू करवाई.
Published : July 9, 2026 at 5:04 PM IST
झुंझुनू : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग बालिका से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सूचना मिलते ही डीएसपी राजेंद्र बुरड़क पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू करवाई. डीएसपी राजेंद्र बुरड़क ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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जानकारी के अनुसार आरोपी स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करता रहा. छुट्टी के बाद वह बच्ची के पास पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर कहा कि उसकी मां पहाड़ियों में बकरियां चरा रही है और वहीं बुला रही है. आरोपी मासूम को अपने साथ पहाड़ियों की ओर ले गया, जहां उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ व दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन बच्ची को लेकर बबाई थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया.