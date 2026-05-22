Jodhpur Crime: सूने घर में बच्ची से पड़ोसी ने की गंदी हरकत, पहले भी कर चुका है ऐसी वारदात, अब गिरफ्तार
जोधपुर में पड़ोसी ने 10 वर्षीय मासूम से बदसलूकी की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
Published : May 22, 2026 at 7:11 AM IST
जोधपुर : पुलिस कमिश्नरेट जिला पूर्व के एक थाने में एक मासूम के साथ पड़ोसी द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा. इस दरिंदगी के दौरान मासूम बच्ची दर्द से तड़प उठी और उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई. बच्ची की हालत बिगड़ती देख आरोपी घबरा गया और उसे उसी हाल में छोड़कर मौके से भाग निकला.
रोती हुई बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए और फिर बुधवार को थाने पहुंचे. मामले के जांच अधिकारी एडीसीपी (ADCP) शुभकरण ने बताया कि घटना चार-पांच दिन पुरानी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मासूम का मेडिकल चेकअप करवाया और कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए. इसके बाद तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, जो एक निजी बैंक में चपरासी का काम करता है.
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पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. आरोपी एक प्राइवेट बैंक में चपरासी (Peon) के पद पर काम करता है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी की नीयत पहले से ही खराब रही है. वह इससे पहले भी अपनी ही बस्ती में किसी अन्य बच्चे के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे चुका है. लेकिन तब डरा-धमकाकर और सामाजिक दबाव से मामला रफा-दफा कर दिया गया था. इस बार परिजनों की हिम्मत की वजह से आरोपी पकड़ा गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि मामले की गहराई से पूछताछ की जा सके.
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