चॉकलेट का लालच देकर 10 साल की मासूम से दुष्कर्म, फिर मोबाइल का सिम कार्ड घर पर ही फेंककर आरोपी फरार
सीतामढ़ी में चॉकलेट का लालच देकर पड़ोसी ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद से आरोपी फरार है.
Published : May 13, 2026 at 3:03 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. इस जघन्य घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है.
10 साल की बच्ची से दुष्कर्म: आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं झाड़ू लेकर प्रदर्शन में शामिल हुईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. जानकारी के अनुसार आरोपी युवक बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया.
चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को ले गया साथ: घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे.
सड़क जामकर आगजनी: घटना के विरोध में लोगों ने मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सड़क जाम होने के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई.
आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग: कई घंटों तक लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान महिलाओं का गुस्सा सबसे ज्यादा देखने को मिला. बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर उतर आईं और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगीं. महिलाओं का कहना था कि जिले में लगातार बढ़ रहे अपराधों ने आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की.
मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने और सड़क जाम खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोग आरोपी की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे थे.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लगातार लोगों को शांत कराने में जुटे रहे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
लोगों में डर और गुस्से का माहौल: इस घटना के बाद पूरे शहर में गुस्से और डर का माहौल है. स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
"एक मामला सामने आया था कि 10-11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है. उसके पड़ोसी पर ही दुष्कर्म का आरोप है. सूचना पर पुलिस पहुंची और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्ची की हालत ठीक है. आरोपी के परिजनों को लाया गया है. परिजनों ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है और सिम फेंककर सिर्फ मोबाइल लेकर गया है."- राजीव कुमार सिंह, सदर डीएसपी
ये भी पढ़ें
48 घंटे से लापता थीं दो बहनें, अब मिले शव, मुजफ्फरपुर में दरिंदगी की आशंका
लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी नाबालिग, चाकू दिखाकर तीन लड़कों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
बिहार में चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म: पटना जंक्शन से उठाया, 2 दिनों तक दरिंदगी