डेढ़ महीने के भाई के लिए बनाया झूला, 10 साल की बड़ी बहन के लिए बन गया मौत फंदा, खेल-खेल में गई जान
छोटे भाई के लिए गमछे से झूला बना रही थी बहन, गले में फंसने से हुई मौत, कोरबा के गढ़ उपरोड़ा का मामला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 9:00 PM IST
कोरबा: जिले के गढ़ उपरोड़ा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. डेढ़ महीने के छोटे भाई के लिए गमछे से झूला बना रही 10 साल की बच्ची की खेल-खेल में मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया.
कैसे हुआ हादसा?
मृत बच्ची का नाम रोमा (10 साल) था. परिजनों के अनुसार, वह अक्सर अपने छोटे भाई के लिए गमछे का झूला बनाकर खेलती थी. सोमवार को भी वह इसी तरह खेल रही थी. इसी दौरान उसका गला गमछे में फंस गया और वह फंदे की तरह लटक गई. जब तक परिवार को पता चला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
मां नहा रही थी, पिता गए थे काम पर
घटना के समय बच्ची की मां नहाने गई थी, जबकि पिता मजदूरी के काम पर गए हुए थे. घर लौटने के बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने क्या बताया?
पिता शंभू राज ने बताया कि रोमा अपने छोटे भाई को हंसाने के लिए अक्सर गमछे में सिर डालकर खेलती थी. पहले भी वह ऐसा करती थी, लेकिन इस बार खेल ही उसकी जान ले गया. रोमा कक्षा तीसरी की छात्रा थी.
डॉक्टरों की सलाह
अस्पताल के डॉक्टरों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया. उनका कहना है कि बच्चे खेल-खेल में कई बार ऐसे तरीके अपनाते हैं, जो खतरनाक हो सकते हैं. इसलिए माता-पिता को बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें जोखिम वाले खेलों से दूर रखना चाहिए.