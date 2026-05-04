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बूंदी में आवारा श्वानों के हमले में 10 वर्षीय बालिका की मौत, शरीर के हर हिस्से में घाव, शौच जा रही थी...

बालिका अपनी झोपड़ी से कुछ दूर खुले में शौच करने निकली कि श्वानों के झुंड ने हमला कर दिया.

10-Year-Old Rinku Dies in Stray Dog Attack
आवारा श्वानों के हमले में 10 वर्षीय रिंकू की मौत (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
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बूंदी: तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में आवारा श्वानों का आतंक थम नहीं रहा. क्षेत्र के अल्कोदिया गांव में सोमवार सुबह आवारा श्वान ने मासूम बच्ची को नोचकर मार डाला. घटना में मासूम की मौत हो गई. उसके शरीर के हर हिस्से में घाव मिले. सूचना पर तालेड़ा थाना पुलिस और अन्य अधिकारी घटनास्थल पहुंचे. अधिकारियों ने घटना की जानकारी लेकर मासूम बच्ची के शव का तालेड़ा अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मासूम के परिजनों को उचित मुआवजे का आश्वासन दिलाया.

शौच करने निकली थी: तालेड़ा थाने के हैड कांस्टेबल महेश कुमार गौतम ने बताया कि घटना सोमवार सुबह 6 बजे की है, जब रोजाना की तरह 10 वर्षीय बालिका रिंकू स्कूल जाने को उठी थी. वह अपनी झोपड़ी से कुछ दूर खुले में शौच करने गई थी. झोपड़ी से कुछ आगे मौजूद श्वानों के झुंड ने हमला कर दिया. बच्ची की चीख पुकार सुन ग्रामीण और परिजन दौड़कर आए. तब तक श्वान बच्ची को नोच चुके थे. परिजन ओर ग्रामीण घायल बालिका का तालेड़ा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था.

श्वानों के हमले में 10 वर्षीय बालिका की मौत (ETV Bharat Bundi)

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family members are inconsolable with grief.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है (ETV Bharat Bundi)

शरीर पर कई घाव: हैड कांस्टेबल महेश कुमार गौतम ने बताया कि घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत करवाया. बूंदी से एएसपी उमा शर्मा, तालेड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर, तालेड़ा थाना प्रभारी देशराज सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात की. ग्रामीणों ने बताया कि कई बार आवारा श्वान के मामले से अधिकारियों को अवगत करा चुके लेकिन समाधान नहीं हुआ. उधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया.

सीतापुर स्कूल में भी हमला: तालेड़ा क्षेत्र के सीतापुरा की मॉर्डन स्कूल में 13 फरवरी 2026 को स्कूल परिसर में आवारा श्वान के हमले में बालिका गम्भीर रूप से घायल हो गई थी. अभी बालिका का इलाज जारी है. लगातार आवारा श्वान के हमलों से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन निराकरण नहीं कर रहा.

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STRAY DOGS CLAIM LIFE OF YOUNG GIRL
WOUNDS ON EVERY PART OF THE BODY
बूंदी में आवारा श्वानों का आतंक
GIRL GONE OUT TO RELIEVE HERSELF
MENACE OF STRAY DOGS IN BUNDI

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