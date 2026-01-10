इटावा में 10 साल की बच्ची का शव फंदे पर लटका मिला; परिजनों ने हत्या की आशंका जताई
प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने बताया कि 10 साल की बच्ची का शव मिला है. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 10:19 PM IST
इटावा: इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में शनिवार शाम 10 साल की बच्ची की लाश मिलने की सूचना मिली. प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने बताया कि झोपड़ी के अंदर दस वर्षीय बच्ची का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था. बच्ची उस समय घर में अकेली थी और उसकी मां घर से बाहर गई हुई थी. परिजनों ने बच्ची की हत्या की आशंका जताई है.
पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना: प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने कहा कि पुलिस की टीम ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की सुसाइड और मर्डर दोनों एंगल से जांच की जा रही है. शनिवार शाम के समय पड़ोसियों की नजर झोपड़ी के अंदर पड़ी, तो बच्ची का शव फंदे से लटका दिखाई दिया. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.
बच्ची की मां ने हत्या का आरोप लगाया: पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने बच्ची के शव को फंदे से उतार लिया था. बच्ची की मां कबाड़ बीनने गई हुई थी. जब वह वापस लौटी तो बेटी की लाश देखकर बदहवास हो गई और जोर जोर से रोने लगी. मां का कहना है कि उसकी बेटी का किसी से कोई विवाद नहीं था और वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती. किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया.
पुलिस दोनों एंगल से कर रही जांच: प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने कहा कि मां के आरोप के बाद पुलिस की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. मौके का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत का सही कारण सामने आएगा. पुलिस की टीम हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें- मेरठ हत्या-अपहरण कांड: तनावपूर्ण माहौल के बीच आरोपी युवक गिरफ्तार और युवती भी बरामद