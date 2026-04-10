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अलीगढ़ में मासूम की हत्या से सनसनी, खेत में मिला 10 वर्षीय बच्चे का शव, चेहरे पर मिले गहरे जख्म

बच्चा गुरुवार शाम को खाना खाने के बाद घर से बाहर खेलने निकला था, फिर नहीं लौटा.

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अलीगढ़ में मासूम की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 10, 2026 at 3:14 PM IST

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अलीगढ़ : अलीगढ़ जिले के गांधी पार्क थाना क्षेत्र स्थित ज्वालागढ़ गांव में 10 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से सनसनी फैल गई. बच्चे का लहूलुहान शव गांव से करीब दो किलोमीटर दूर एक खेत में मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि मृतक बच्चे की पहचान बंसी के रूप में हुई है, जो कक्षा दो का छात्र था. परिजनों के मुताबिक बंसी गुरुवार शाम को खाना खाने के बाद घर से बाहर खेलने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. परिवार ने शुरुआत में यह सोचकर इंतजार किया कि वह सुबह तक घर लौट आएगा. हालांकि, रात करीब 1:30 बजे तक जब बच्चा नहीं आया तो चिंता बढ़ी, लेकिन किसी तरह की पुलिस को सूचना नहीं दी गई.

सिर और चेहरे के पास चोट के निशान

बच्चे के चाचा भूरी सिंह ने बताया कि सुबह गांव के कुछ लोग जब खेत की ओर गए, तो उन्होंने एक बच्चे का शव पड़ा देखा और इसकी सूचना गांव में दी. मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान बंसी के रूप में की. उन्होंने बताया कि बच्चे के सिर और चेहरे के पास चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

मृतक की दादी मुन्नी ने बताया कि बच्चा शाम को सामान्य रूप से खाना खाकर बाहर गया था और परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं है. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. वहीं, इस मामले पर एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि ज्वालागढ़ गांव में एक बच्चे का शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है. फील्ड यूनिट साक्ष्य एकत्र कर रही है. परिजनों से भी जानकारी ली गई है. प्रथम दृष्टया बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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