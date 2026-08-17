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जींद में 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप

पेट दर्द के उपचार के लिए लाए दस वर्षीय बच्चे की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया.

10 year old child dies in Jind
परिजनों के लामबंद होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2026 at 8:46 PM IST

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जींद: जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग स्थित इमरजेंसी वार्ड में सोमवार को पेट दर्द के लिए लाए बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाते हुए इमरजेंसी के बाहर रोष जताते हुए जम कर बवाल काटा. परिजनों के लामबंद होने पर पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

पेट दर्द के उपचार के लिए पहुंचे थे अस्पतालः गांव बनियाखेड़ा निवासी प्रसन्न अपने 10 वर्षीय बेटे दीपांशु को पेट दर्द होने के चलते उपचार के लिए नागरिक अस्पताल के इमरजेेंसी वार्ड में लेकर आए थे. चिकित्सकों द्वारा बच्चे का उपचार शुरू किया. कुछ हद तक बच्चे के पड़ने वाले दौरे पर भी काबू पा लिया था. इससे पहले ही बच्चे की गंभीर हालत देख बच्चे को पीजीआई रेफर किया जाता उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई. जिस पर परिजनों ने रोष जताना शुरू कर दिया.

जींद में 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा (ETV Bharat)

इमरजेंसी वार्ड के बाहर हंगामाः बच्चे की मौत पर परिजन बिफर गए और इमरजेंसी वार्ड के बाहर हंगामा करने लगे. परिजनों का कहना था कि "उनके बच्चे को सही से उपचार नहीं दिया गया. जिसके चलते उनके बच्चे की मौत हो गई. अगर चिकित्सक उनके बेटे का उपचार अच्छे से करते तो उनके बेटे की मौत नहीं होती. परिजनों को हंगामा करते देख पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. उन्होंने मृतक बच्चे के परिजनों की बात को ध्यान से सुना और हर संभव जांच का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि बच्चे की मौत का सही कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गईः पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया ने बताया कि "करीब साढ़े ग्यारह बजे के आसपास बच्चा उपचार के लिए आया था. इसके बाद बच्चे की हालत में उतार-चढ़ाव रहा, बीच में नियंत्रण भी हुआ लेकिन बाद में अचानक हालत बिगड़ गई. इमरजेंसी के डॉक्टरों से बात की गई है, जिन्होंने बताया कि बच्चे की हालत एकदम गिर गई थी. बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई. परिजनों से उनकी बात हुई है."

बच्चे की सडन डेथ के हो सकते हैं कई कारण: परिजनों ने आरोप लगाए हैं लेकिन कोई रिटर्न में शिकायत नहीं दी है. डॉ. पूनिया ने स्पष्ट किया कि बच्चे का पोस्टमार्टम कराना जरूरी है. इस संबंध में रुक्का भेज दिया गया है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. कागजी कार्यवाही पूरी होते ही तुरंत पोस्टमार्टम कराया जाएगा. मौत के कारण को लेकर डॉ. पूनिया ने कहा कि देखने से लगता है कि "बच्चे की अचानक मौत (सडन डेथ) के कई कारण हो सकते हैं. असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले की आगे की स्थिति साफ होगी.

क्या बोले थाना प्रभारीः सिविल लाइन थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि "सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंच गई थी. बच्चे के परिजनों व अन्य लोगों से बातचीत की गई है. शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी."

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