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बिहार से दिल्ली जा रहा 10 साल का बच्चा टुंडला स्टेशन पर बरामद; GRP ने परिजनों को सौंपा

बिहार से दिल्ली जा रहा 10 साल का बच्चा टुंडला स्टेशन पर बरामद. ( Photo Credit: GRP Tundla )

फिरोजाबाद: परिजनों को बिना कुछ बताए बिहार से दिल्ली जा रहे 10 साल के बच्चे को फिरोजाबाद में बरामद कर लिया गया. यह बच्चा ट्रेन से दिल्ली जा रहा था. GRP ने बच्चे को टुंडला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बरामद कर लिया. बाद में बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया.

GRP थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य ने बताया कि GRP टीम ने बच्चे की देखभाल की. उसे भोजन-पानी उपलब्ध कराया गया. इसके बाद बच्चे के परिजनों को सूचना दी गई. जानकारी मिलने पर बच्चे के पिता GRP थाना टूंडला पहुंचे.

वहां पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया. अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर पिता ने GRP टीम का आभार व्यक्त किया.

राजकीय रेलवे पुलिस मीडिया सेल की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 30 मार्च 2026 की रात कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 04073 नई दिल्ली स्पेशल के कोच S1 में एक नाबालिग बच्चा अकेले यात्रा कर रहा है.