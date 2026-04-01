ETV Bharat / state

बिहार से दिल्ली जा रहा 10 साल का बच्चा टुंडला स्टेशन पर बरामद; GRP ने परिजनों को सौंपा

GRP थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य ने बताया कि GRP टीम ने बच्चे की देखभाल की. उसे भोजन-पानी उपलब्ध कराया गया.

बिहार से दिल्ली जा रहा 10 साल का बच्चा टुंडला स्टेशन पर बरामद.
बिहार से दिल्ली जा रहा 10 साल का बच्चा टुंडला स्टेशन पर बरामद. (Photo Credit: GRP Tundla)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 9:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: परिजनों को बिना कुछ बताए बिहार से दिल्ली जा रहे 10 साल के बच्चे को फिरोजाबाद में बरामद कर लिया गया. यह बच्चा ट्रेन से दिल्ली जा रहा था. GRP ने बच्चे को टुंडला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बरामद कर लिया. बाद में बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया.

GRP थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य ने बताया कि GRP टीम ने बच्चे की देखभाल की. उसे भोजन-पानी उपलब्ध कराया गया. इसके बाद बच्चे के परिजनों को सूचना दी गई. जानकारी मिलने पर बच्चे के पिता GRP थाना टूंडला पहुंचे.

वहां पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया. अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर पिता ने GRP टीम का आभार व्यक्त किया.

राजकीय रेलवे पुलिस मीडिया सेल की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 30 मार्च 2026 की रात कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 04073 नई दिल्ली स्पेशल के कोच S1 में एक नाबालिग बच्चा अकेले यात्रा कर रहा है.

सूचना को गंभीरता से लेते हुए GRP टूंडला टीम ने ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही बच्चे को सुरक्षित उतार लिया. पूछताछ में बच्चे ने अपना नाम और पता बताया. इसके आधार पर उसके पिता सुभाष रजक निवासी बिहार से संपर्क किया गया.

पिता ने बताया कि उनका बेटा 29 मार्च को किसी को कुछ बताए बिना ही घर से निकल गया था. काफी तलाश के बावजूद नहीं मिला था. पूरा परिवार बच्चे की तलाश में परेशान था.

यह भी पढ़ें: शादी-समारोह का कार्ड लाइए, अस्थाई गैस कनेक्शन पाइए; सरकार ने कम की जनता की दिक्कत

TAGGED:

BIHAR BOY FOUND IN FIROZABAD
RAILWAY POLICE FOUND 10 YEAR BOY
FIROZABAD TUNDLA RAILWAY STATION
BIHAR BOY HANDED OVER PARENTS
FIROZABAD LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.